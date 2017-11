Com provável saída de Vrsaljko, Atlético de Madrid mira Thomas Meunier, do PSG

Meunier é reserva do brasileiro Daniel Alves no PSG (Foto: Xavier Laine/Getty Images)

A lateral direita do Atlético de Madrid provavelmente passará por mudanças nas próximas janelas. Após ser comunicado pelo representante de Simo Vrsaljko que o croata pretender deixar a equipe colchonera já na próxima janela de inverno, em janeiro, o Atlético está de olho mercado e já tem, em tese, um alvo principal. Trata-se de Thomas Meunier, lateral do Paris Saint-Germain. A informação é da revista francesa France Football.

Assim como Vrsaljko, que teve poucas chances com Diego Simeone, já que o titular absoluto na posição é o experiente Juanfran, Meunier está na sombra do brasileiro Daniel Alves, e veria com "bons olhos" uma mudança de ares para o lado do Wanda Metropolitano.

Porém, o Atléti não é o único interessado na contratação do lateral-direito belga. Além dos colchoneros, o Napoli, que procura uma opção para disputar posição com o jovem albanês Elseid Hysaj, também estaria de olho na situação de Meunier. Vale lembrar que a equipe italiana pode ser o novo rumo de Vrsaljko, o que deixaria o Atlético como favorito na briga por Meunier.

Além disso, a France Football afirma, também, que o interesse do Atlético em Meunier poderia ser uma forma de colocar o nome de Jan Oblak "sob a mesa". Segundo rumores, Antero Henrique, diretor esportivo da equipe parisiense, não estaria contente com o rendimento do jovem Alphonse Areola, que não renovou seu contrato. O interesse no goleiro esloveno já vem desde a última janela, quando fortes rumores indicavam que o PSG iria forte para contratar Oblak, só que o próprio jogador negou sua saída.