No retorno de Bale, Real Madrid empata com Fuenlabrada em casa e avança na Copa do Rei

INCIDENCIAS: Jogo de volta válido pela 4ª fase da Copa do Rei 2017/18. Partida realizada no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, na Espanha.

Com time reserva, o Real Madrid empatou com o Fuenlabrada, da terceira divisão, por 2 a 2, e garantiu a classificação para as oitavas de final da Copa do Rei. A partida marcou o retorno de Bale, que estava lesionado, e o atacante fez as jogadas que terminaram em dois gols de Borja Mayoral e resultou na virada merengue.

Já classificado na Copa do Rei, o Real Madrid agora volta a campo no próximo domingo (3), pelo Campeonato Espanhol, contra o Athletic Bilbao, no San Mamés, às 13h (de Brasília), pela 14ª rodada. O Real é o quarto colocado com 27 pontos, oito atrás do líder.

Fuenlabrada sai na frente

Com o time reserva e vantagem no placar pela vitória na partida de ida, o Real Madrid começou com uma postura mais cautelosa e viu o Fuenlabrada, da terceira divisão, incomodar desde o início. Com apenas quatro minutos, Hugo Fraile assustou ao finalizar sobre a meta de Keylor Navas. Pouco depois, aos oito, o brasileiro Matheus arriscou de fora da área e fez o goleiro merengue a fazer boa defesa.

A pressão inicial do Fuenlabrada deu resultado aos 24 minutos. Os visitantes abriram o placar no Santiago Bernabéu quando Luis Milla acertou belo chute de fora da área. Keylor Navas ainda conseguiu desviar e a bola tocou no travessão, mas terminou no fundo das redes.

Denis Doyle/Getty Images

A atuação do Real Madrid no primeiro tempo foi bastante fraca. A equipe de Zidane só conseguiu crescer no final, quando criou chances perigosas. Aos 41 minutos, Franchu tabelou e arriscou chute da entrada da área, mas Pol defendeu. O goleiro do Fuenlabrada voltou a ser protagonista dois minutos depois, quando defendeu a finalização de fora da área de Ceballos.

Bale retorna, Real Madrid vira, mas cede empate no fim

O segundo tempo começou como o primeiro, com o Fuenlabrada melhor postado e criando as melhores chances. Aos 11 minutos, Ismael Athuman se antecipou a marcação após a cobrança de escanteio e cabeceou no canto, mas o goleiro Keylor Navas operou um milagre. Pouco depois, aos 14, de novo através da bola aérea, o zagueiro Cata Díaz desviou o cruzamento e acertou o travessão.

A história do jogo começou a mudar após a entrada de Bale, que retornou de lesão, aos 16 minutos. Logo na primeira participação do atacante na partida, descolou belo cruzamento de trivela pela direita e achou Borja Mayoral na segunda trave para empatar o placar e acabar com o sonho do Fuenlabrada.

Foto: Denis Doyle/Getty Images

Mais tranquilo após empatar o jogo, o Real Madrid cresceu e não demorou para conseguir a virada. Aos 24 minutos, a bola sobrou com Bale na entrada da área. O galês fez ótima jogada, mas a finalização parou no goleiro Pol. Entretanto, Borja Mayoral aproveitou o rebote e colocou os merengues na frente. Três minutos depois, Bale balançou as redes, mas estava impedido e o gol foi anulado.

Com o jogo controlado e a classificação garantida, o Real Madrid relaxou demais e acabou vacilando aos 43 minutos. Em contra-ataque, Portilla recebeu livre na grande área e precisou finalizar duas vezes para empatar. Na primeira, Keylor Navas defendeu. No rebote, não conseguiu evitar o empate. Mas o empate não era suficiente para o Fuenlabrada avançar na Copa do Rei.