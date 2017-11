Zidane minimiza críticas após empate: "Não estou chateado, era o previsto"

Foto: Daniel Nieto/VAVEL

Desta vez o empate do Real Madrid no Santiago Bernabéu não causou danos maiores. O resultado diante do Fuenlabrada classificou o time para a próxima fase da Copa do Rei. Porém mesmo atuando com um time bastante alternativo, as vaias da torcida se fizeram presente, durante os 60 minutos em que o time esteve atrás no placar.

O técnico Zidane falou à imprensa e reconheceu a boa atuação do adversário, minimizando o resultado da partida: "Não estou chateado, era o previsto. Não é fácil para os jogadores, uns eram da base. Estou feliz por me classificar. Eles fizeram um bom jogo e o importante é a classificação".

"Estamos nas oitavas e ponto", disse, valorizando o retorno dos jogadores que estavam lesionados: "Fico feliz por Gareth, Keylor e Mateo. Nos classificamos e era o que buscávamos. A partida de Navas foi boa, acho que não podia fazer mais no lance do primeiro gol".

Borja Mayoral | Foto: Daniel Nieto/VAVEL

Outro que também seguiu o discurso de Zidane foi o zagueiro Nacho, que reconheceu a atuação abaixo do nível: "É verdade que não foi o nosso melhor jogo, mas nos classificamos e é o importante. Conseguimos o objetivo". E também aproveitou para elogiar o adversário: "É uma time da Segunda B, mas é muito bem treinado. Tem que parabenizá-los", acrescentou.

Sobre o sorteio da próxima fase e quem gostaria de enfrentar, Nacho foi direto e disse não ter preferência: "Se quer ganhar o título tem que vencer os melhores. Já saberemos a quem enfrentaremos", disse.

Mayoral foi uma das atrações da noite, já que marcou dois gols e é o centroavante reserva, posição na qual o Real Madrid tem sido tão cobrado. Perguntado sobre a possibilidade do clube estar à procura de um "9", Borja se mostrou preparado para jogar no time titular: "Faço meu trabalho que é trabalhar como um animal e tentar aproveitar a oportunidade quando a tenho", afirmou.

O Real volta a campo no próximo sábado (2) em difícil confronto contra o Athletic Bilbao no País Basco pelo Campeonato Espanhol.