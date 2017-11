O retorno: Bale volta ao Real Madrid com assistência e sendo decisivo

O retorno de Gareth Bale não poderia ter sido melhor para recuperar sua confiança. Nesta terça-feira (28) o Real Madrid teve muita dificuldade contra o modesto Fuenlabrada da terceira divisão, ficando apenas no empate por 2 a 2, pela partida de volta da terceira rodada da Copa do Rei.

Porém, tudo poderia ter sido pior para os merengues se não fosse por Bale. O galês entrou no intervalo do confronto, com o resultado a favor dos visitantes por 1 a 0 e a pressão em cima de um time muito alternativo e bem jovem de Zinédine Zidane. Isso foi um problema? Não para Bale.

Galês deu uma linda assistência de trivela no primeiro gol de Borja Mayoral

Com cerca de 20 segundos em campo, no seu primeiro toque, uma assistência maravilhosa de três dedos, sua marca registrada, para Borja Mayoral, grande nome da noite, marcar de cabeça. A estrela do camisa 11 pôde ser vista logo no seu primeiro lance da partida. O dedo de Zidane deu certo.

Se isso já não fosse o bastante, o galês foi essencial para o gol da virada merengue. Após Borja Mayoral dividir com o defensor, a bola sobrou para Bale, que deu uma chaleira no marcador, saiu cara a cara com o goleiro, finalizou, mas o arqueiro defendeu, só que a bola sobrou para o próprio Mayoral marcar. O retorno ficaria ainda mais perfeito com o gol, mas só sua ótima participação já valeu a pena. Vale lembrar que tudo isso aconteceu com apenas oito minutos em campo.

Vale lembrar que não é a primeira vez que Bale retorna sendo destaque. Em fevereiro desde ano, ele foi importante em uma difícil vitória merengue em cima do Espanyol pela 23ª rodada do Campeonato Espanhol da temporada passada, marcando o segundo gol, saindo do banco também. Ele tem estrela.

Bale mostrou que está de volta e não vai ser fácil para seus "concorrentes", além de dar uma grande dor de cabeça para Zidane, que terá de achar uma forma de colocar o camisa 11 entre os titulares. Com Isco sempre sendo destaque e Benzema voltando a boa forma, o galês terá de suar um pouco para achar seu espaço de volta entre os titulares, mas, se for pela qualidade, ele tem uma boa chance de conseguir.