Após goleada, Valverde elogia postura da equipe: "Voltou a demonstrar muita atitude"

Foto: Anadolu Agency/Getty Images

O Barcelona voltou a golear o Real Murcia pela Copa do Rei, desta vez por 5 a 0, e se garantiu na próxima fase da competição. Não podendo ser diferente, o técnico Ernesto Valverde ficou contente com o resultado e a classificação e elogiou a equipe em entrevista concedida após o jogo: "O time demonstrou muita atitude, demonstrando a responsabilidade que tem com o jogo e com a torcida. Estou feliz porque evitamos surpresas", comentou.

O treinador também se mostrou satisfeito com os jovens da base que voltaram a atuar bem. O zagueiro David Costas - que já foi relacionado para o jogo contra o Valencia no último domingo - entrou no segundo tempo e, segundo Valverde, pode ser opção em caso de necessidade: "Temos observado porque ele pode nos ajudar caso precisemos de uma troca na zaga".

Outro que também foi elogiado foi o volante Oriol Busquets - que apesar do sobrenome não é parente de Sergio. Com grande potencial, Oriol também é um dos alvos do comandante para a equipe principal: "É um jogador do estilo do Barça, tem boa saída de bola com bom jogo de costas. O observo com bons olhos porque pode ter um belo futuro no clube e no futebol", disse.

Oriol Busquets | Foto: Noelia Déniz/VAVEL

Feliz por ter feito sua estreia pelo time principal, Oriol concedeu entrevista após a partida e falou sobre o novo passo dado na carreira: "É a estreia sonhada, tentei fazer o que sei fazer com minhas qualidades. São muitos anos trabalhando para realizar este sonho. Foi um bom jogo, estou muito agradecido ao clube e ao treinador", finalizou.

Valverde, por fim, comentou a eliminação da Real Sociedad e falou sobre a preferência do adversário para a próxima fase: "A eliminação da Real me faz valorizar como conquistamos a nossa classificação. O Lleida se classificou por seus próprios méritos e mostra que nessa copa tem que jogar pra ganhar".

Buscando manter a invencibilidade e a vantagem na liderança, o Barça volta a campo no próximo sábado (2) contra o Celta no Camp Nou, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.