Sem Vallejo, Real Madrid divulga lista para Mundial de Clubes

Google Plus

Zagueiro foi grande "surpresa" que ficou fora da lista

O Real Madrid divulgou nesta quinta-feira (30) a lista dos 23 jogadores que farão parte da delegação que viajará até o Japão em dezembro para a disputa do Mundial de Clubes. Optando por levar o jovem goleiro Moha e o lateral-direito Achraf, Zinédine Zidane deixou de fora o jovem zagueiro Jesús Vallejo, grande "desfalque" na lista.

Não é nenhum problema físico ou de comportamento de Vallejo, e sim escolha mesmo de Zidane, que deixou bem claro isto. Caso algum dos atletas "convocados" se lesione, Vallejo entrará na lista. De resto, nenhuma surpresa maior.

O Real Madrid ainda não sabe quem será seu adversário no Mundial. O Urawa Red Diamonds-JAP espera o vencedor do confronto entre Al Jazira-CAT e Auckland City-NZ para saber seu adversário nas quartas. O vencedor entre Urawa e o outro confronto encara os merengues na semifinais do torneio. Mesmo passando por altos e baixos, os blancos são os favoritos.

Confira os 23 "convocados" por Zidane

Goleiros: Keylor Navas, Kiko Casilla e Moha.

Defensores: Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho Fernández, Dani Carvajal, Marcelo, Theo Hernández e Achraf.

Meias: Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Mateo Kovacic, Marcos Llorente, Dani Ceballos, Lucas Vázquez, Marco Asensio e Isco.

Atacantes: Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema e Borja Mayoral.