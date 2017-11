Valencia goleia e se classifica na Copa do Rei; Atlético e Sevilla também avançam

Com time misto e sem muitas dificuldades, o Valencia goleou o Zaragoza por 4 a 1 (agregado 6 a 1), na tarde desta quinta-feira (30), e avançou para as oitavas de final da Copa do Rei. O atacante espanhol Santi Mina marcou dois gols e foi o destaque da partida - Robert Ibañez e Rúben Vezo marcaram os outros gols do Valencia e Jorge Pombo descontou nos minutos finais para os visitantes.

O Valencia volta a campo no próximo domingo (3), fora de casa contra o Getafe, às 13h15 (de Brasília), no Coliseum Afonso Pérez, pelo Campeonato Espanhol. O Valencia é o vice-líder com 31 pontos, apenas três atrás do líder Barcelona.

Valencia cresce no segundo tempo, goleia Zaragoza e avança na Copa do Rei

Com uma equipe mista, o Valencia entrou em campo com vantagem pela vitória por 2 a 0 na partida de ida. Mesmo assim, abriu o placar antes dos 30 minutos com gol do jovem espanhol Santi Mina e a situação ficou mais confortável para o segundo tempo.

Com a classificação já encaminhada e o adversário abatido, o Valencia sobrou no segundo tempo. Santi Mina marcou o segundo gol dele na partida aos 14 minutos e dez minutos depois Robert Ibañez aumentou o placar. Na reta final do jogo, ainda deu tempo para Rúben Vezo marcar o quarto aos 41, e no minuto seguinte Jorge Pombo fez o de honra do Zaragoza.

Santi Mina foi o destaque da goleada do Valencia com dois gols (Foto: Getty Images)

Fernando Torres marca duas vezes e Atlético de Madrid elimina Elche

O Atlético de Madrid foi a campo na quarta-feira (29) e assegurou a vaga nas oitavas de final ao bater o Elche. Após empatar na partida de ida por 1 a 1, a equipe de Diego Simeone teve outra atitude jogando no Wanda Metropolitano.

O resultado foi construído praticamente no primeiro tempo com dois gols em três minutos. Aos 31, Giménez abriu o placar e, dois minutos depois, foi a vez de Fernando Torres ampliar. O camisa 9 foi o destaque da partida e fechou o placar por 3 a 0 no segundo tempo.

Agora o Atlético de Madrid foca no Campeonato Espanhol. No sábado (2), às 13h15 (de Brasília), receberá a Real Sociedad no estádio Wanda Metropolitano. O Colchonero é terceiro colocado com 27 pontos, mesma pontuação do rival Real Madrid, em quarto lugar.

Fernando Torres marcou duas vezes na vitória do Atlético de Madrid (Foto: Getty Images)

Com gol e assistência, Ganso brilha em vitória do Sevilla

Depois de vencer o Cartagena, da segunda divisão, por 3 a 0 na partida de ida, o Sevilla voltou a bater o adversário e novamente sem dificuldades. O brasileiro Paulo Henrique Ganso se destacou na vitória por 4 a 0 com um gol e uma assistência.

Com início arrasador, o Sevilla não deu chances para o Cartagena. Com apenas três minutos, Ben Yedder abriu o placar. Três minutos depois, recebeu assistência de Ganso para anotar o segundo da partida. O gol do meia brasileiro saiu aos 42, após receber passe de Nolito e finalizar de perna esquerda. Correa fechou o placar aos 11 da etapa final.

O Sevilla volta a campo no estádio Ramón Sanchéz Pizjuán no sábado (2), às 15h30 (de Brasília), contra o Deportivo La Coruña. Em quinto lugar com 25 pontos, o Sevilla está apenas dois pontos atrás de Atlético e Real Madrid.