Vinícius Júnior se apresentará ao Real Madrid em 2018, garante jornal espanhol

Foto: AFP/Nelson Almeida/Getty Images

Vinícius Júnior - joia revelada pelo Flamengo e vendida ao Real Madrid por 45 milhões de euros - pode ter sua ida para a Europa antecipada. Isso porque, segundo publicação do jornal espanhol AS, o clube merengue estaria disposto a fazer um pedido a diretoria rubro-negra para poder contar com o jogador já em junho de 2018.

Inicialmente o acordo entre os clubes era de que Vinicius ficaria emprestado ao Flamengo até 2019 para adquirir experiência, porém Zinedine Zidane, técnico madridista, já teria dado o aval para a chegada do jogador no próximo verão europeu, de acordo com o jornal.

Apesar do desejo do Fla de ter o jogador por mais uma temporada, o Real parece mesmo disposto a levá-lo já em junho do próximo ano. Mas, visando protegê-lo, a comissão técnica não pensa em dar um protagonismo de imediato ao jovem que tem apenas 17 anos, ele seria incorporado ao elenco principal e permaneceria treinando e jogaria apenas em partidas em que o time reserva fosse utilizado.

Foto: Buda Mendes/Getty Images

Ficando com frequência na reserva, Vinícius tem quatro gols e uma assistência em 34 jogos pelo time principal rubro-negro. Ainda conforme revelou o jornal, a frase "Vinícius precisa estar com a gente o quanto antes" é repetida nos bastidores do clube sempre que o jogador entra em campo e é observado pelos olheiros merengues.

A diretoria pensa em seguir o mesmo modelo que utiliza, por exemplo, com Dani Ceballos, que já integra o elenco mesmo sendo jovem e tendo várias ofertas de empréstimo. A ideia da diretoria é ter na reserva um jogador com mais apelo midiático, que se perdeu desde a saída de Morata. Vinícius Júnior seria a primeira contratação da janela de transferência e não seria a única, segundo as últimas falas de Zidane sobre o tema.

Neste sábado (2) o Real Madrid entra em campo em mais um importante duelo na briga pelo título da La Liga, o adversário da vez é o Athletic Bilbao no estádio San Mamés às 17h45.