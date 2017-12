Tratando de lesão, Vitolo chegará ao Atletico de Madrid antes do previsto

Foto: Reprodução/EFE

Vitolo será um colchonero antes do previsto. Mesmo com as sanções do Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) impostas ao Atlético de Madrid, impedindo-o de registrar jogadores durante o mercado de verão da atual temporada, o atacante, que sofreu uma lesão na partida entre Las Palmas e Deportivo La Coruña, válida pela Copa do Rei, vencida pelo time da Galícia pelo placar de 3 a 2.

Segundo a equipe das Ilhas Canárias, o jogador sofreu uma "micro-fratura no bíceps femoral esquerdo", ficando indisponível por cerca de quatro semanas, ou seja, Vitolo não irá mais defender o Las Palmas, devido ao empréstimo de apenas seis meses entre o Atleti e o clube canário. Em sua segunda passagem pelo clube onde foi formado, fez nove partidas pela La Liga e duas pela Copa do Rei. O clube é o vice-lanterna do Campeonato Espanhol.

Las Palmas e o Atlético chegaram a um acordo para adiantar a chegada do jogador em Madrid. Vitolo irá se juntar neste mês ao departamento médico do Atlético para se recuperar com a equipe liderada pelo doutor José María Villalón. Caso tenha evolução na sua recuperação, o jogador estará pronto para o próximo mês de janeiro, quando a suspensão do TAS ao Atlético acaba, pondendo assim registrar Vitolo e Diego Costa pelo clube colchonero.

O atacante, nascido em Las Palmas, foi revelado pelo clube local, onde permaneceu até 2013, com 26 gols em 90 jogos. Na temporada 2013/14, foi negociado com o Sevilla em um contrato de quatro anos. Pelo time da Andaluzia, Vitolo viveu o melhor momento de sua carreira, conquistando três títulos da Uefa Europa League de forma consecutiva entre as temporadas 2013/14 e 2015/16, dando o passe decisivo para Carlos Bacca marcar o gol do título na temporada 2014/15, em final disputada diante do Dnipro Dnipropetrovsk. Em 170 partidas oficiais pelo Sevilla, Vitolo marcou 27 gols.