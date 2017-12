Sevilla confirma acerto com o Corinthians para a contratação de Guilherme Arana

Foto:Alexandre Schneider/Getty Images

O Sevilla confirmou nesta sexta-feira (1) que já chegou ao acordo com o Corinthians para a contratação do lateral-esquerdo Guilherme Arana. O jogador, que já havia comentado sobre a possível ida ao futebol espanhol, deve realizar exames médicos nos próximos dias para ter sua contratação concretizada.

Antes mesmo da confirmação do título brasileiro por parte do Corinthians o futuro de Arana já era especulado nas diversas ligas europeias. O lateral, tido como uma das principais figuras do campeão brasileiro na primeira metade da competição, fez um primeiro turno impecável e chegou a ser especulado no Barcelona.

Guilherme chegou ao elenco profissional do Corinthians em 2014 e desde então brigou pela titularidade, alcançada neste ano. Arana já soma dois títulos brasileiros e um Campeonato Paulista no currículo e é um dos principais nomes para a próxima geração do futebol brasileiro.

A contratação é vista com bons olhos pela torcida do Sevilla já que o clube não conta com um nome forte para a posição. Atualmente Escudero e Carole revesam a titularidade sendo Carole jogador do Galatasaray emprestado ao clube espanhol até o final desta temporada.

O clube de Nervión é tradicionalmente a porta de entrada para os brasileiros no país e teve bons laterais brasileiros nos últimos tempos. Nomes como Daniel Alves, Adriano, e Mariano defenderam a camisa rojiblanca nas últimas temporadas, todos com sucesso.