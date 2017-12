Jogo Barcelona x Celta de Vigo AO VIVO online pelo Campeonato Espanhol 2017 (0-0)

Google Plus

INCIDENCIAS: Partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, disputada entre Barcelona e Celta de Vigo no estádio Camp Nou, em Barcelona

Olá torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Barcelona e Celta de Vigo se enfrentam no Camp Nou em um duelo pra lá de disputado e aqui você acompanha o minuto a minuto deste jogo. Fique ligado!

Messi está há seis jogos sem balançar as redes adversárias e neste sábado tentará quebrar o jejum, mesmo com a falta de gols o argentino é o artilheiro da competição com 12 gols

A partida terá algo a mais de especial para Juan Carlos Unzué e Ernesto Valverde, que se reencontram no Camp Nou. Os treinadores foram companheiros de clube entre 1988 e 1990 atuando pelo Barça

Caso vença, o Barcelona completará um ano sem perder pontos pelo Campeonato Espanhol em seus domínios. Desde 13 de dezembro de 2016, quando empatou com o Real Madrid por 1 a 1 a equipe blaugrana não perde pontos em casa, a sequência já dura 18 jogos

Veja como foi o último confronto entre as equipes, que terminou com o placar de 5 a 0 para os catalães

Líderado por Iago Aspas - artilheiro da equipe na competição com sete gols - e vindo de duas vitórias consecutivas pela primeira vez na temporada, o Celta quer surpreender no Camp Nou como vez há três jogos, quando venceu por 1 a 0,

Antes da partida, Lionel Messi apresentará aos torcedores a Chuteira de Ouro - prêmio concedido ao artilheiro das ligas europeias - que conquistou graças aos 34 gols marcados na última temporada da La Liga

A equipe da Galícia vem apenas na 9ª colocação, mas com frequência tem conseguido tirar pontos do Barça e proporcionado jogos bem equilibrados o esperado é que desta vez não seja diferente

Buscando manter a vantagem na liderança, Messi e companhia voltam a campo depois do empate diante do Valencia na última rodada contra um adversário que tem complicado bastantes nos últimos confrontos