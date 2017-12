Griezmann marca no fim e Atlético de Madrid vence Real Sociedad de virada

INCIDENCIAS: 14ª rodada do Campeonato Espanhol, partida realizada no estádio Wanda Metropolitano, em Madrid, na Espanha.

Com gol nos minutos finais da partida, o Atlético de Madrid venceu a Real Sociedad de virada por 2 a 1, na tarde deste sábado (2), no estádio Wanda Metropolitano. Os brasileiros se destacaram na partida. Willian José, de pênalti, abriu o placar para os visitantes em cobrança de pênalti no primeiro tempo. Na etapa final, Filipe Luís e o francês Griezmann fechou o placar decretando a vitória dos Colchoneros.

Com a vitória, o Atlético de Madrid chega a 30 pontos e se mantém em terceiro lugar, colocando a pressão no Real Madrid que joga ainda neste sábado. Já a Real Sociedad continua em sétimo lugar com 19 pontos e corre o risco de cair algumas posições na tabela.

Na próxima rodada, o Atlético de Madrid enfrenta o Real Betis fora de casa, no domingo (10), às 13h15 (de Brasília), no estádio Benito Villamarín. Já a Real Sociedad recebe o Malaga no Anoeta, no mesmo dia, às 9h.

Willian José marca e Real Sociedad sai na frente

Apesar de jogar fora de casa, a Real Sociedad começou melhor na partida e parecia não sentir a pressão da torcida no Wanda Metropolitano. Os visitantes começaram atacando e o Atlético de Madrid se defendia como podia. Xabi Pietro e Willian José eram os mais perigosos em campo e exigiram boas defesas do goleiro Oblak.

De tanto insistir, a Real Sociedad abriu o placar aos 29 minutos. Xabi Pietro recebeu em liberdade na área e o goleiro Oblak cometeu pênalti ao sair do gol. Na cobrança, o brasileiro Willian José cobrou no meio e balançou as redes, colocando os visitantes em vantagem.

Willian José foi o destaque da Real Sociedad na derrota para o Atlético de Madrid (Foto: Getty Images)

Atlético de Madrid vira nos minutos finais e vence Real Sociedad

Com vantagem, a Real Sociedad recuou no segundo tempo e deu a bola para o time da casa. Gameiro e Griezmann levaram muito perigo no começo do segundo tempo e o francês chegou a marcar, mas estava impedido. Depois de tanta pressão, o Atlético de Madrid empatou com Filipe Luís aos 18 minutos. O brasileiro aproveitou o cruzamento da direita, puxou para a perna direita e finalizou no canto, sem chances para o goleiro.

Assim como Willian José, Filipe Luís também marcou (Foto: Getty Images)

Depois de empatar a partida, o Atlético de Madrid continuou pressionando em busca da virada e criou boas oportunidades. Fernando Torres, que entrou aos 25 minutos, perdeu boa chance na pequena área - méritos também do goleiro Rulli que fez grande defesa.

O jogo se aproximava do fim e o Atlético de Madrid começou a jogar na base do 'abafa'. A pressão deu certo aos 42 minutos, quando Koke cruzou para Saúl que cabeceou para a área na direção de Griezmann. O francês somente completou para o fundo das redes para dar a vitória de virada aos Colchoneros.