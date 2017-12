Valverde lamenta empate contra Celta e se diz 'irritado' por lesão do zagueiro Umtiti

Após o empate contra o Valencia na última rodada, o Barcelona voltou a tropeçar no Campeonato Espanhol, desta vez empatou com o Celta por 2 a 2 no Camp Nou. Depois da partida o técnico Ernesto Valverde falou sobre o jogo e lamentou bastante o empate sofrido no final da partida. Além do empate, o Barcelona ainda perdeu o zagueiro Umtiti que saiu lesionado e ainda não se sabe a gravidade da lesão.

Falando sobre a partida, o técnico Ernesto Valverde lamentou bastante o empate em casa diante do Celta, principalmente pela equipe ter tido chances de ter feito 3 a 1 para sair com a vitória na partida: “Ficamos com o sentimento de que nos escapou dois pontos. Nos custou para marcarmos na partida nos primeiros 15/20 minutos, mas logo conseguimos ocasiões para irmos ao intervalo com vantagem no placar. No segundo tempo podíamos ter feito 3 a 1, mas no final tivemos o azar de que eles empataram”, avaliou Valverde.

Ainda sobre o jogo, o técnico se mostrou bastante decepcionado por estar tão perto do terceiro gol que poderia garantir a vitória catalã, e acabar sofrendo o empate para levar um banho de água fria. “Quando você consegue um gol te reforça e depois de fazermos o segundo estávamos mais perto do 3 a 1. Porém eles conseguiram o empate e nos tiraram da partida”, lamentou Valverde o empate.

Assunto novamente falado na coletiva de Valverde, a arbitragem voltou a errar e prejudicar o Barcelona. Depois do erro grotesco não marcando um gol de Messi no empate contra o Valencia, desta vez a arbitragem anulou um gol legal de Suárez que, segundo o bandeirinha, estaria impedido. “Você sempre quer que a polêmica seja favorável a você, não que te prejudique. Você quer que os outros reclamem e que o árbitro esteja errado a seu favor. Hoje foi uma jogada polêmica e nada mais. Não tenho nada a dizer sobre o desempenho dele”, resumiu o técnico sobre a arbitragem.

Além de lamentar pelo empate em casa, o Barcelona terminou a partida com a triste perda do zagueiro Umtiti que saiu lesionado no lance do segundo gol do Celta. O zagueiro sentiu a coxa e deixou a partida, preocupando muito o técnico blaugrana e os torcedores do Barça. “O 2 a 2 não só nos deixou irritado com o gol, mas também com a lesão de Umtiti. Pensamos que pode ser uma ruptura no músculo e vamos ver quanto tempo ficará fora, mas eu imagino que seja mais de uma semana com certeza”, falou sobre a lesão do zagueiro.

Para o lugar de Umtiti, Vermaelen deve ser o substituto do francês. Valverde falou sobre a condição física do zagueiro para aguentar partidas seguidas, já que o jogador tem um grande histórico de lesões. Vermaelen voltará a ser titular já na próxima terça-feira contra o Sporting, pela Uefa Champions League. “Ele está com nós e pensamos que pode aguentar duas ou três partidas seguidas, como faz com a seleção”, disse sobre o belga.

A próxima partida do Barcelona será na terça-feira (05), às 17h45, onde o Barcelona recebe o Sporting no Camp Nou. A partida será a última rodada da fase de grupos da Uefa Champions League, onde o Barcelona já está classificado e tenta garantir a primeira colocação do Grupo D.