Simeone exalta Atléti após virada sobre Sociedad: "Estou orgulhoso"

(Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Após a vitória de virada do Atlético de Madrid por 2 a 1 sobre a Real Sociedad, na tarde deste sábado (2), pelo Campeonato Espanhol, o técnico Diego Simeone concedeu entrevista coletiva à imprensa após a partida e falou sobre a mudança de postura do Atléti que resultou na vitória importante.



Atlético de Madrid foi dominado no primeiro tempo, mas voltou melhor na etapa final e virou o jogo com Filipe Luís e Griezmann. Para o técnico a equipe mostrou determinação e foram em busca do resultado, conseguindo virar o placar. "Nós mostramos insistência, intensidade e coragem. Estou orgulhoso. Estamos felizes por ter se encontrado em uma partida difícil, foi uma luta que conseguimos vencer. No segundo tempo, além de alguns pequenos erros, mostramos nossa determinação e insistência", disse.



Por jogarem em casa, a irritação dos torcedores era nítida no Estádio Wanda Metropolitano e Simeone contou o que disse para os jogadores no intervalo e o que fez mudarem a postura de jogo e garantir a vitória. "Existe uma energia que se renova a todo momento dentro do grupo. Isso nos ajudou a virar a partida de hoje. Nós procuramos essa energia e não paramos de procurar o nosso objetivo. Foi assim que eu disse aos meus jogadores para jogarem e a resposta deles foi fantástica. Eu prefiro ganhar ou perder, mas que seja jogando da maneira que fizemos no segundo tempo", finalizou Simeone.

Na próxima rodada do Campeonato Espanhol o Atlético de Madrid irá enfrentar o Betis, no próximo domingo (10), às 13h15 (de Brasília). Antes disso, o Atléti tem compromisso marcado com o Chelsea, pela primeira fase da Uefa Champions League, na terça-feira (5), às 15h45 (de Brasília).