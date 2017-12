Sevilla mantém boa fase, bate Deportivo e alcança cinco jogos sem derrota

Google Plus

Apesar da inconstância da equipe de Nervión na temporada, e do pragmatismo apresentado pela equipe de Eduardo Berizzo, o Sevilla aparentemente conseguiu engrenar na temporada. Neste sábado (02), a equipe de Andaluzia enfrentou o Deportivo La Coruña, em jogo válido pela 14° rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Com gols nos minutos finais da primeira e da segunda etapa, respectivamente, os rojiblancos venceram por 2 a 0 e seguem ambiciosos para o decorrer da temporada.

Com este resultado, o Sevilla entra provisoriamente na quarta colocação. Já o Deportivo La Corunã, em situação discrepante na tabela, segue na 16º colocação. O Athletic Bilbao joga neste sábado, contra o Real Madrid, no San Mamés. Este que é um jogo determinante para a situação da equipe Blanquiazul na tabela, que depende da vitória do Real Madrid para que prossiga fora dos quatro últimos colocados.

No primeiro tempo, o Sevilla propôs o jogo durante os 45 minutos - porém, não conseguia ser efetivo e traduzir a posse de bola em chances claras de gol. Um alento veio quando nos minutos finais da primeira etapa, Escudero, em rápida cobrança de lateral, encontrou Nolito livre - o ponta espanhol fez bela jogada pela esquerda, antecipou a marcação e deu bela assistência para Ben Yedder marcar o primeiro gol.

O La Corunã, apesar de suas limitações técnicas e táticas, fez uma partida aplicada no setor defensivo durante os 90 minutos. Nada de maneira imponente, porém, digna de ressalva. No primeiro tempo, anulou algumas jogadas promissoras do Sevilla — propiciava riscos à sua integridade defensiva, mas com suas linhas de marcação compacta e eficazes linhas de impedimento, conseguiram segurar por um tempo considerável o ataque sevillista.

No segundo tempo foi um jogo morno, com a posse presa ao meio-campo e de poucas chances. Nos minutos finais, Krohn Dehli finalizou de fora da área com um chute forte, e o goleiro Rubén Martinez aceitou. 2 a 0 Sevilla. O Sevilla volta aos gramados na próxima quarta (06), contra o Maribor, pela Champions League.