Real Madrid empata sem gols com Bilbao e perde chance de diminuir diferença para Barcelona

14ª rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio san mamés, em bilbao

O Real Madrid perdeu uma chance de ouro neste sábado (2), quando a equipe merengue foi até o San Mamés encarar um Athletic Bilbao em crise pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Em um jogo com expulsão de Sergio Ramos, que se tornou o jogador com mais expulsões na história da Liga (19), nada de gols.

Com este resultado, o Real Madrid fica na quarta colocação com 28 pontos, continuando oito pontos atrás do líder Barcelona. O Athletic segue tentando sair da parte de baixo, se mantendo na 16ª colocação com apenas 14 pontos.

As duas equipes retornam aos gramados no meio de semana. Os bascos buscam a classificação para segunda fase da Uefa Europa League na quinta-feira (7), quando precisam de apenas um empate contra Zorya, às 18h05 (de Brasília), fora de casa, para garantir a vaga. Os merengues, por outro lado, apenas "cumprem tabela" na Uefa Champions League, quando recebem o Borussia Dortmund na quarta-feira (6), às 17h45 (de Brasília).

Primeiro intenso e de muitas chances

Bom primeiro tempo em Bilbao | Foto: Ander Gillenea/AFP/Getty Images

Como de costume, o Real Madrid começou a partida tomando as rédeas do confronto, ficando bem mais tempo com a bola, tanto que a primeira grande chances foram dos visitantes, quando Cristiano Ronaldo roubou bola no meio, avançou, passou para Isco, que cruzou, Benzema matou no peito na área e finalizou de canhota na trave.

Só que após este lance, os donos da casa acordaram na partida, começando a chegar com perigo também. A primeira boa chance veio da cabeça de Aduriz, quando o camisa 20 foi acionado na primeira trave e cabeceou para boa defesa de Navas. Depois foi a vez de Iñaki Williams invadir a área pela direita e finalizar cruzado, mas Navas foi bem mais uma vez.

Era lá e cá no San Mamés. Os dois times criavam boas chances. Toni Kroos, após cruzamento, finalizou de primeira na entrada da área e a bola passou muito perto da trave de Kepa. Depois foi a vez de Cristiano Ronaldo dominar na área, na segunda trave, e arriscar, mas a bola foi para fora. Mesmo com as boas chances, nada de gols no primeiro tempo no País Basco.

Com direito a expulsão de Sergio Ramos, partida acaba com placar zerado

Capitão merengue foi expulso | Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Se o primeiro tempo foi bom e com chances, o segundo foi um pouco diferente. Porém, ele até começou bem, com o Athletic chegando com perigo logo cedo, quando Balenziaga recebeu na esquerda, tocou no meio para Aduriz, que finalizou para excelente defesa de Navas. Os merengues seguiam com mais posse, mas sem tanta objetividade.

A primeira e praticamente única grande chance dos merengues na segunda etapa veio dos pés de Cristiano Ronaldo, quando o gajo recebeu de Isco na entrada da área e arriscou, mas a bola foi no pé da trave de Kepa. Visitantes tinham muita dificuldade para furar bloqueio da equipe de Kuko Ziganda.

Já na parte final da partida, veio uma das polêmicas da partida, quando Sergio Ramos, que estava voltando após quebrar o nariz, dividiu no alto com Aduriz, mas acertou uma cotovelada no centroavante basco, que resultou no seu segundo amarelo na partida e, posteriormente, sua expulsão. Com isso, Ramos se tornou o jogador com mais expulsões na história do Campeonato Espanhol com 19 exclusões. Nada de mais importante aconteceu em San Mamés.