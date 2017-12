'Recorde': Sergio Ramos se torna jogador com mais expulsões na história do Espanhol

Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

A partida deste sábado (2) contra o Athletic Bilbao foi complicado para todas as pessoas relacionadas ao Real Madrid, mas ainda mais para Sergio Ramos. No empate sem gols, o capitão merengue se tornou o jogador com mais cartões vermelhos na história do Campeonato Espanhol com incríveis 19 expulsões, se isolando na "ponta".

Para conseguir esse feito, o defensor tomou dois amarelos contra o Bilbao. O primeiro foi logo no começo do jogo, após falta em Iñaki Williams. Depois, já no final do jogo, ele deu uma cotovelada em Aduriz e tomou o segundo, indo para o chuveiro mais cedo.

Sergio Ramos ultrapassou, assim, os zagueiros Pablo Alfaro, que jogou em clubes como Barcelona (1992-93), Atlético de Madrid (1996-97) e Sevilla (2000-05), e Xavier Aguado, esse que atuou em apenas dois times: Sabadell (1988-90) e Real Zaragoza (1990-2003).

Porém, vale destacar alguns dados sobre Sergio Ramos. Pelo Real Madrid, são 24 expulsões em 541 partidas oficiais, enquanto que por Sevilla, seu primeiro clube, e Seleção Espanhola ele nunca foi expulso. Foram 50 partidas oficiais pelos sevillistas e 149 pela Fúria, algo impressionante.