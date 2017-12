De virada, Leganés bate Villarreal e se mantém na parte de cima da tabela

Neste domingo (3) o Leganés recebeu o Villarreal, no Estádio Municipal de Butarque, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol, e conseguiu um ótimo resultado. De virada, os Pepineros quebraram um jejum que já durava quatro partidas sem vencer na competição e impuseram a segunda derrota consecutiva ao Submarino Amarelo.

Após Dani Raba abrir o placar, Rico, El Zhar e Gabriel fizeram os gols colocando o time na briga por uma vaga nas competições europeias com 20 pontos na sétima posição, uma atrás do Villarreal, que tem 21 pontos e ocupa a sexta posição, que dá acesso aos playoffs de classificação da Liga Europa.

No próximo sábado (9) o Leganés volta a campo contra o Deportivo La Coruña no Riazor enquanto o Villarreal tem um difícil duelo contra o Barcelona no domingo (10) no Estádio de la Cerâmica.

O duelo começou bastante equilibrado, como era de esperar, com as equipes brigando para ganhar o meio-campo, mas sem ocasiões claras de gol. Com mais posse de bola e levemente superiores nas chegadas ao ataque, os visitantes conseguiam aos poucos finalizar um pouco mais. Infelizmente aos 32 minutos Carlos Bacca sentiu uma lesão na coxa e não pôde continuar na partida, Roberto Soriano entrou em seu lugar, sendo esse o lance de maior importância no primeiro tempo.

Foto: Divulgação/La Liga

O que não teve de emoção na primeira etapa teve na segunda, os dois times voltaram mais dispostos a atacar e conquistar a vitória. Aos 60', Dani Raba recebeu longo lançamento de Manu Trigueros passou pelo goleiro fora da área e só tocou para o fundo da rede, abrindo o placar. A resposta veio 12 minutos depois, Amrabat abriu na esquerda para Diego Rico que bateu cruzado, ninguém desviou dentro da área e a bola entrou no cantinho.

Os donos da casa aproveitaram o apoio da torcida e foram pra cima, aos 81' Amrabat recebeu passe de Gabriel, cortou a marcação e bateu colocado, sem chances para o goleiro Barbosa, concretizando a virada. O Villarreal já parecia não ter mais forças para reagir e nos acréscimos sofreu o golpe fatal. Amrabat fez boa jogada pela direita, invadiu a área e tocou para Gabriel livre tocar para o gol e sacramentar a vitória.

Essa foi a sexta vitória do Leganés na La Liga, se mantendo à frente de times mais tradicionais, surpreendendo também pelo bom sistema defensivo, que sofreu apenas 13 gols. É a quinta melhor defesa da competição, atrás apenas de Barcelona, Valencia, Atletico de Madrid e Real Madrid.