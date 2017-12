Getafe se impõe em casa e acaba com invencibilidade do Valencia

Neste domingo (3), o Coliseum Alfonso Pérez foi palco do duelo pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018 entre Getafe e Valencia. Numa partida marcada pelo bom desempenho do time da casa e, em contra-partida, uma atuação abaixo dos visitantes. o time azul venceu por 1 a 0, com gol de Bergara.

Com o triunfo, o time da grande Madri chegou aos 19 pontos e a um surpreendente oitavo lugar, enquanto isso, o ainda segundo colocado Valencia parou nos 31 e agora, além de ver o Barcelona mais longe, também sofre com a perigosa aproximação de Atlético de Madrid e Real Madrid.

Na próxima rodada, os Azulones recebem o Eibar no sábado (9), às 10h (de Brasília), enquanto a equipe ché joga também em casa, no mesmo dia, contra o Celta de Vigo, às 17h45 (de Brasília).

A primeira oportunidade do jogo foi aos 16 minutos com Parejo, que cobrou falta e a bola por pouco não surpreendeu Guaita, que conseguiu espalmar pra escanteio. Com 24 minutos, o time da casa até marcou com Arambarri, porém o jogador estava impedido e o tento foi anulado.

Com 38 minutos os locais voltaram a ameaçar em jogadas de velocidade e numa delas Molina foi encontrado, entretanto o atacante finalizou for cima da meta. Dois minutos depois, veio a resposta visitante, que ameaçou em tentativa de voleio de Soler, que tentou marcar dessa forma após o escanteio cobrado por Parejo e o placar no intervalo ficou mesmo em 0 a 0.

Na volta para o segundo tempo, o Getafe seguiu melhor e aos quatro minutos Amath forçou Neto a trabalhar e evitar o gol. Com oito minutos tivemos mais uma chance para os azuis com Ángel, que recebeu bom passe de Molina e parou mais uma vez em Neto que teve de trabalhar.

Aos 21 minutos, porém, não teve jeito com bom arremate de Markel Bergara, que ainda desviou em Gabriel Paulista para abrir o placar para o Getafe. O Valencia voltou a pressionar aos 29 com Parejo que acertou a trave em belo arremate de longe, no fim apesar da pressão o placar não se alterou e o placar ficou mesmo em 1 a 0 Getafe.