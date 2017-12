Suárez garante 'admiração' de Neymar com Barça e abre o jogo: "Não o vejo atuando no Real"

O atacante Luis Suárez concedeu entrevista ao jornal espanhol Marca, em lançamento de uma loja da marca esportiva que patrocina o jogador uruguaio. Suárez foi questionado sobre inúmeros aspectos, desde a atual temporada no Barcelona, como suas expectativas para a Copa do Mundo de 2018.

Quando questionado por sua forma de jogar e por ser um atacante agressivo, ele afirmou: "É a minha maneira de jogar. Lutar em todos os momentos me levou a estar onde estou hoje. Em alguns jogos, penso nisso e tento estar mais calmo, mas não há como ser assim sempre. Quanto mais calmo eu estou, mais desconfortável eu sinto. Então eu tenho que lutar constantemente, mas são coisas que acontecem em campo. Fora dele, me considero uma pessoa bem tranquila."

Suárez também falou sobre a saída de Neymar para o PSG, além de acreditar que seja impossível ver o jogador brasileiro vestindo a camisa do rival do Barcelona, o Real Madrid.

"Ney é uma pessoa madura e estava plenamente consciente da decisão que ele tomou. Certamente ele fez isso com muita dor pois estava feliz aqui, mas todos nós temos que aceitar que ele teve outros desafios. Foi uma decisão compreensível e não há reprovações, mas admiração e amor puro por tudo o que deu ao clube e ao relacionamento que tivemos ao longo desses anos. Honestamente, eu sei como é Neymar em relação a sua admiração pelo Barcelona e por seus companheiros de equipe. Não o vejo atuando no Real Madrid."

Destaque da seleção uruguaia, o jogador comentou também sobre os novos reforços do Barcelona, bem como suas expectativas para a temporada: "A chegada de Valverde foi muito positiva. Ele é um treinador que deposita muita confiança em seu elenco, não muito diferente do que era com Luis Enrique, mas é evidente que cada treinador tem sua maneira de treinar e encarar as partidas. Mesmo com a saída de Neymar, os reforços trazidos foram positivos, com jogadores que contribuíram de alguma forma no clube".

"Deulofeu já conhecia o clube, Paulinho tem sido importante no meio campo e Dembelé, que teve o azar de se lesionar, ainda será um dos grandes atacantes do futebol mundial, surpreendendo a muitos. Meu principal objetivo para essa temporada é conquistar mais títulos com o Barcelona e fazer uma boa campanha com o Uruguai na Copa do Mundo", finalizou.