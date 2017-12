Marcelino acredita que briga pelo título está aberta e 'corneta' Real Madrid: "Está mais fraco"

Treinador do surpreendente Valencia, segundo colocado do Campeonato Espanhol, Marcelino García Toral tem esperanças de conquistar o título e acredita que o atual campeão Real Madrid está mais fraco nesta temporada. Pelo menos assim demonstrou em entrevista concedida nesta segunda-feira (4).

Com apenas oito vitórias em 14 jogos até aqui na competição, o desempenho merengue realmente está longe do esperado e Marcelino falou sobre o momento do rival: "Na minha opinião, o time do Real Madrid está mais fraco esta temporada. Acredito que eles perderam potencial desde o último ano com a saída de alguns jogadores", disse à Rádio Marca.

O comandante valencianista acredita que muita coisa pode acontecer e que o título ainda não está definido, mesmo com o Barcelona abrindo vantagem na ponta: "Esta temporada a disputa pelo título da La Liga será bastante interessante e nesse momento é muito difícil apontar um favorito. Há provavelmente cinco times na disputa", disse.

Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

"Sempre tem o Barcelona, o Real Madrid e o Atlético de Madrid involvidos na briga pelo título e o Sevilla também tem brigado nos últimos anos. Talvez com a tabela atual o Barça seja levemente favorito enquanto nós estamos correndo por trás", finalizou Marcelino, que conseguiu dar uma nova cara para o time do Valencia e resgatar bons jogadores que estão em excelente nível na temporada.

Los Che estão em segundo na tabela com 31 pontos, cinco atrás do líder Barcelona e apenas um na frente do Atleti, que se aproveitou do tropeço do Real na última rodada e chegou à terceira posição. O Sevilla vem em quinto com os meus 28 pontos do quarto colocado Real Madrid e na próxima rodada as duas equipes se enfrentam em um duelo onde quem perder ficará ainda mais distante da disputa.

Enquanto isso o Barcelona enfrenta o Villarreal no Estádio de La Cerámica, o Atlético vai até Sevilla enfrentar o Real Bétis e o Valencia recebe o Celta em casa.