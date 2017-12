Barcelona x Sporting ao vivo online pela Uefa Champions League 2017/18 (0-0)

1' Começou também para Olympiakos x Juventus, também na chave de Barcelona.

0' Começou!

Barça com camisa listrada em azul e grená, calção e meias azuis.

O Sporting com camisa listrada em verde e branco, calção branco e meias brancas.

O juizão da partida será Craig Thompson, da Escócia.

Novamente o hino da Champions é muito vaiado no Camp Nou.

Sobe o Hino do Barça. Equipes sobem ao gramado para a preparação final antes do começo do jogo.

Em instantes, a bola vai rolar pela última rodada.

As equipes finalizam o processo de aquecimento. Barça com equipe bem alternativa e a torcida comparecendo em número bom, mas longe de sua lotação.

Sporting escalado com Rui Patrício, Piccini, Coates, Mathieu e Bruno César; William Carvalho e Battaglia; Ristovski, Bruno Fernandes e Acuña; Alan Ruiz.

O Barça terá Cillessen, Semedo, Piqué, Vermaelen e Digne; André Gomes, Rakitic e Denis Suárez; Aleix Vidal, Suárez e Alcácer.

Os times estão definidos no Camp Nou.

Acompanhe conosco todos os detalhes da partida a partir das 17h no horário brasileiro de verão. Só aqui você vê o melhor tempo real da internet brasileira.

A rodada ainda terá grandes jogos fechando a fase de grupos: Bayern de Munique recebe o estelar PSG, enquanto o Atlético de Madrid faz jogo extremamente duro contra o Chelsea. A equipe da capital espanhola está por um fio da eliminação.

O Sporting terá a dura missão de vencer o rival em plena Catalunha e ainda torcer no jogo entre Olympiacos x Juventus caso queira se classificar para o mata-mata.

Já o Barcelona está tranquilo em sua chave. Classificado de forma antecipada, os culés podem até dar o luxo de escalar um time alternativo.

Na ida, um gol contra selou a vitória catalã. A partida foi muito truncada, mas com o time catalão dominando as principais ações ofensivas.

O Sporting conta com nomes conhecidos e até com passagem pelo Barça. É o caso do zagueiro francês Mathieu, campeão da Champions em 2015 e que agora defende as cores do clube português.

É a oportunidade de ver mais um show de Lionel Messi. O melhor jogador do mundo novamente entrará em campo para seguir sua melhor média e melhor começo de temporada de sua carreira.

Nesta terça-feira, a bola rola no principal torneio europeu de futebol. É dia de um dos maiores clubes do mundo. É o Barcelona em campo, recebendo o Sporting Lisboa pela última rodada da fase de grupos da Uefa Champions League.

Leitor da VAVEL Brasil, seja bem-vindo a mais uma transmissão ao vivo online.