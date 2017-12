Duelos das oitavas da Copa do Rei são definidos e Barcelona vai encarar 'incômodo' Celta

Barça terá parada dura pela frente

Nesta terça-feira (5), a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) sorteou os duelos da fase de oitavas de final da Copa do Rei 2017/18. O grande "destaque" dos confrontos ficou para o embate o atual campeão Barcelona e o Celta de Vigo, "pedra no sapato" da equipe catalã nas últimas temporadas.

Para se ter uma ideia, Barça e Celta duelaram desde 2011, com três vitórias para cada lado e um empate, este que aconteceu no último sábado (2) pelo Campeonato Espanhol 2017/18. A espera é de um confronto bem complicado para Lionel Messi e companhia.

Se por um lado o sorteio colocou um adversário complicado à frente, do outro nem tanto. Em tese, Atlético de Madrid, Real Madrid e Sevilla terão vida "tranquila", já que enfrentam equipes de divisões inferiores. O Atléti encara os catalães do Lleida, que eliminaram a Real Sociedad. Os merengues viajarão até a região da Sória para encarar o Numancia, enquanto o Sevilla terá pela frente o tradicional Cádiz, que eliminou o Real Bétis.

As partidas desta fase acontecerão já no começo de 2018, mais exatamente entre os dias 3 e 10 da janeiro. A Federação Espanhola irá divulgar de forma detalhada todo o calendário, com as datas confirmadas e horários também.

Confira todos os confrontos das oitavas de finais (times da direita decidem em casa)

SD Formentera x Deportivo Alavés

Celta de Vigo x Barcelona

Numancia x Real Madrid

Cádiz x Sevilla

Lleida x Atlético de Madrid

Leganés x Villarreal

Las Palmas x Valencia

Espanyol x Levante