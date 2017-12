Ex-Barcelona, Mathieu marca contra e 'mistão' do Barcelona bate Sporting

Google Plus

INCIDENCIAS: partida válida pela sexta e última rodada da fase de grupos da uefa champions league 2017/18, realizada no estádio camp nou, em barcelona, espanha

Nesta terça-feira (5), Barcelona e Sporting duelaram no Camp Nou pela última rodada da fase de grupos da Uefa Champions League 2017/18. Os portugueses ainda tinham chances de classificação, mas foram derrotados pelos catalães por 2 a 0, com gol de Paco Alcácer e um contra de Mathieu.

Com este resultado, o Barcelona encerra sua participação na fase de grupos sem perder, com 14 pontos, sendo quatro vitórias e dois empates. O Sporting, por outro lado, vai para a Uefa Europa League, terminando em terceiro com sete pontos.

O sorteio da fase de oitavas de finais acontecerá no próximo dia 11 de dezembro. O Barcelona passa em primeiro e a Juventus em segundo. Os jogos da ida acontecerão nos dias 13-14 e 20-21 de fevereiro e a volta nos dias 6-7 e 13-14 de março.

Agora, o Barcelona volta seu foco ao Campeonato Espanhol, já que visita o Villarreal no próximo domingo (10), às 17h45 (de Brasília). No sábado (9), o Sporting também atua visitante, quando encara o Boavista, às 18h30 (de Brasília).

Donos da casa são melhores, mas não conseguem marcar

Barça até tentou, mas não furou bloqueio português na primeira etapa | Foto: Alex Caparros/Getty Images

Mesmo classificado, foi o Barcelona que tomou as rédeas da partida no Camp Nou, chegando bem logo cedo, tanto que quase conseguiu marcar com um minuto, quando Paco Alcácer acionou Aleix Vidal na direita, que finalizou, mas Rui Patrício fez a defesa. Os portugueses, que necessitavam da vitória, até lançavam, mas sem muito perigo.

Os donos da casa eram muito mais objetivos na Espanha, chegando com certa facilidade até. Vidal era um ótimo "elemento surpresa", sempre apoiando bem, tanto que quase marcou em mais uma finalização, só que a bola foi por cima do gol. Depois foi a vez de Suárez perder uma grande chance, quando o uruguaio fez boa jogada individual, ficou cara a cara com Rui Patrício e finalizou, mas o arqueiro português defendeu com o pé.

Depois disso, os portugueses conseguiram equilibrar mais as ações na Catalunha, e foi nesse tempo que o Sporting teve sua primeira e única chance na primeira etapa, quando Bruno Fernandes, grande destaque da equipe na partida, arriscou de longe e obrigo Cillessen a fazer defesa em dois tempos, no último lance mais agudo na primeira etapa.

Barça mantem intensidade e marca dois

Alcácer voltou a marcar | Foto: Josep Lago/Getty Images

O início de segundo tempo mostrou que os portugueses iam para cima, já que voltaram para o segundo com Bas Dost e Gelson Martins, dois jogadores agudos. E Jorge Jesus até conseguiu fazer com que seu time conseguesse equilibrar ações, só que era o Barcelona o dono do jogo mais uma vez.

E poucos segundos antes da entrada de Lionel Messi, que entraria pela dificuldade dos culés em furar o bloqueio português, a estrela de um centroavante apareceu. Após cobrança de escanteio da esquerda de Denis Suárez, Paco Alcácer apareceu na primeira trave e cabeceou de costas, sem chance para Rui Patrício: 1 a 0 Barcelona.

O gol dos donos da casa deixou o jogo mais animado no Camp Nou, tanto que quase o Sporting pouquíssimos minutos depois, quando Gelson Martins cruzou da direita, Bas Dost apareceu livre na pequena área e completou de primeira, mas seu compatriota Cillessen fez grande defesa à queima-roupa.

Só que após essa grande chance, o Barcelona voltou a ser impor e dominar a partida, mas perdia boas chances. A primeira foi com Suárez, que recebeu de Messi na área e finalizou na saída de Rui Patrício, mas o português fez boa defesa. Depois foi a vez de Messi finalizar no cantinho, mas o goleiro da seleção portuguesa foi bem mais uma vez.

Já no final do jogo, literalmente no último lance, os donos da casa chegaram ao segundo gol, para fazer o placar de todo anfitrião, quando Denis Suárez foi muito bem acionado pela esquerda, cruzou rasteiro e o ex-Barcelona Mathieu tentou cortar de carrinho, mas mandou contra o próprio patrimônio, dando números finais ao jogo: 2 a 0 Barcelona.