Cristiano Ronaldo iguala Messi e conquista quinta Bola de Ouro da carreira

Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

O que já era esperado apenas se confirmou nesta quinta-feira (7). Cristiano Ronaldo conquistou pela quinta vez na carreira a Bola de Ouro, dado ao melhor jogador do mundo na temporada anterior. Com isso, o gajo se igualou a Lionel Messi como os únicos na história com cinco conquistas da bola mais cobiçada entre jogadores de futebol. O prêmio é dado pela revista francesa France Football.

Além disso, isso é um bicampeonato para CR7, que também conquistou a redonda dourada em 2016. O português chega a sua incrível quarta bola de ouro nos últimos cinco anos, não vencendo apenas em 2015 para Messi. Além desses quatro anos, Cristiano foi vencedor, pela primeira vez, em 2008, após ser campeão da Uefa Champions League pelo Manchester United.

Confira lista com o top 30 da Bola de Ouro

1) Cristiano Ronaldo - Real Madrid

2) Lionel Messi - Barcelona

3) Neymar - PSG/Barcelona

4) Gianluigi Buffon - Juventus

5) Luka Modric - Real Madrid

6) Sergio Ramos - Real Madrid

7) Kylian Mbappé - PSG/Monaco

8) N'Golo Kanté - Chelsea

9) Robert Lewandowski - Bayern de Munique

10) Harry Kane - Tottenham

11) Edinson Cavani - PSG

12) Isco - Real Madrid

13) Luis Suárez - Barcelona

14) Kevin De Bruyne - Manchester City

15) Paulo Dybala - Juventus

16) Marcelo - Real Madrid

17) Toni Kroos - Real Madrid

18) Antoine Griezmann - Atlético de Madrid

19) Eden Hazard - Chelsea

20) David De Gea - Manchester United

21) Pierre-Emerick Aubameyang - Borussia Dortmund

Leonardo Bonucci - Milan/Juventus

23) Sadio Mané - Liverpool

24) Radamel Falcao García - Monaco

25) Karim Benzema - Real Madrid

26) Jan Oblak - Atlético de Madrid

27) Mats Hummels - Bayern de Munique

28) Edin Dzeko - Roma

29) Philippe Coutinho - Liverpool

Dries Mertens - Napoli