Após 'forçar' amarelo contra APOEL, Uefa suspende Carvajal e lateral perderá ida das oitavas

Foto: Florian Choblet/Getty Images

O Real Madrid recebeu uma péssima notícia nesta quinta-feira (7). A Uefa, entidade máxima do futebol europeu, após investigação, chegou a um veredito e decidiu punir o lateral-direito Dani Carvajal por mais um jogo. Tudo isso por conta de um cartão amarelo forçado pelo espanhol no confronto contra o APOEL, pela quinta rodada da fase de grupos da Uefa Champions League. Com isso, ele não jogará a ida das oitavas da competição.

Em tese, Carvajal já cumpriu um jogo, o desta quarta-feira (6), quando os merengues venceram o Borussia Dortmund e encerraram sua participação na primeira fase, ou seja, o lateral estaria completamente limpo para as oitavas de finais. Porém, após investigar e estudar o lance, a Uefa decidiu punir o espanhol por mais um jogo, por ter achado a atitude dele forçada demais.

O lance foi meio inusitado. Já no final do jogo, com os merengues amassando a equipe do Chipre, Carvajal foi cobrar um lateral e viu ali a oportunidade de forçar o cartão, só que aconteceu de forma meio "bizarra", com o jogador claramente gastando tempo para persuadir o árbitro a lhe dar o amarelo. Cartão recebido e suspensão garantida, mas as consequências disso vieram.

Agora, um dos pilares da equipe é desfalque para as oitavas de finais, com, provavelmente, os blancos encarando uma pedreira. O sorteio será feito na próxima segunda-feira (11) e o Real Madrid busca o tricampeonato da competição.