Athletic Bilbao bate Zorya fora de casa e avança ao mata-mata da Europa League

Após sofrer no início, o Athletic Bilbao conseguiu garantir sua vaga no mata-mata da Uefa Europa League 2017/18. Nesta quinta-feira (7), a equipe basca visitou os ucranianos do Zorya e precisava de apenas um empate para confirmar a vaga, mas fizeram mais que isso, vencendo por 2 a 0, com gols de Aduriz e Raúl García.

Com este resultado, o Athletic conseguiu terminar na liderança do Grupo J com 11 pontos, mesma pontuação do Ostersunds, mas vencendo no confronto direto. O Zorya, por outro lado, não conseguiu se classificar e terminou na terceira colocação com seis pontos, mas, de certo modo, com uma boa campanha. Agora, o Athletic espera o sorteio desta sexta-feira (8) para saber seu adversário na fase de 16 avos no torneio.

O primeiro tempo foi bastante morno na Ucrânia. O Zorya, que tinha a vitória como obrigação caso quisesse se classificar, não conseguia atacar, tendo em vista o bom bloqueio montado pela equipe basca. O Athletic, por outro lado, fazia um jogo bem "detalhista" e simples, não querendo se lançar tanto para não ser surpreendido, mas também não ficando muito atrás. Nada de muito importante aconteceu nos primeiros 45 minutos.

Foto: Anatolii Stepanov/Getty Images

O início de segundo tempo foi melhor em solo ucraniano, mas não para os donos da casa. Em uma de suas grandes forças, o Athletic alcançou o gol que abriu o caminho à vitória, quando Susaeta cobrou falta da direita e Aduriz, de costas, conseguiu cabecear e encobrir o goleiro Lunin: 1 a 0 Athletic.

Já no final do confronto, os visitantes conseguiram matar de vez o adversário, e em mais uma bola parada de Susaeta, que cobrou falta da esquerda para Raúl García, que conseguiu dominar na área e apenas deslocar do goleiro Lunin, fechando a conta e garantindo a classificação como primeiro do grupo para os espanhóis: 2 a 0 Athletic.