Após igualar Messi, Cristiano Ronaldo deseja manter alto nível por mais anos: "Briga continua"

Foto: Divulgação/Real Madrid

Cristiano Ronaldo conquistou a Bola de Ouro, da "France Football", pela quinta vez na carreira na tarde desta quinta-feira (7). Apesar da revista francesa e da Fifa separarem seus prêmios, o resultado foi o mesmo pelo segundo ano consecutivo (o astro português conquistou o "The Best" em outubro).

+ Cristiano Ronaldo iguala Messi e conquista quinta Bola de Ouro da carreira

"No ano passado fizemos uma grande temporada, ganhamos a Champions, a Liga, e, em termos individuais, fui o artilheiro da Champions. E claro que os troféus ajudam a ganhar este prêmio. Tenho que agradecer meus companheiros no Real Madrid e na seleção. A todos que me ajudaram estar aqui", disse Cristiano.

Depois de conquistar o bicampeonato da Uefa Champions League com o Real Madrid, Cristiano Ronaldo levou a Bola de Ouro pela quinta vez na carreira e igualou Messi. Ambos são os maiores vencedores da premiação e o português garante que ainda quer jogar em alto nível por mais alguns anos.

"Eu quero jogar no nível mais alto por mais alguns anos. E a briga continua, de um jeito bom. Quero fazer o melhor para o Real Madrid e pela seleção. Vamos ver no final quem vai ser o melhor. Eu começo a temporada bem, me sinto bem. Vamos ver no fim do ano quem vence os prêmios coletivos e em quem as pessoas vão votar", afirmou.

Honraria tradicional do futebol, a Bola de Ouro foi criada em 1956 para premiar o melhor jogador europeu do ano. A partir de 1995, atletas que nasceram em outros continentes passaram a concorrer. Em 2010, a revista "France Football" e a Fifa unificaram a premiação de melhor do mundo. A parceria acabou em 2015 e os prêmios voltaram a ser separados, mas Cristiano Ronaldo conquistou ambos em 2016 e 2017.

Em 2013, a France Football junto a Fifa fizeram alterações na lista dos vencedores, considerando Pelé sete vezes vencedor do prêmio (1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964 e 1970). Além deles, Garrincha foi considerado o vencedor em 1962, Mário Kempes em 1978, Maradona em 1986 e 1990, e Romário em 1994.

Confira lista com o top 30 da Bola de Ouro

1) Cristiano Ronaldo - Real Madrid

2) Lionel Messi - Barcelona

3) Neymar - PSG/Barcelona

4) Gianluigi Buffon - Juventus

5) Luka Modric - Real Madrid

6) Sergio Ramos - Real Madrid

7) Kylian Mbappé - PSG/Monaco

8) N'Golo Kanté - Chelsea

9) Robert Lewandowski - Bayern de Munique

10) Harry Kane - Tottenham

11) Edinson Cavani - PSG

12) Isco - Real Madrid

13) Luis Suárez - Barcelona

14) Kevin De Bruyne - Manchester City

15) Paulo Dybala - Juventus

16) Marcelo - Real Madrid

17) Toni Kroos - Real Madrid

18) Antoine Griezmann - Atlético de Madrid

19) Eden Hazard - Chelsea

20) David De Gea - Manchester United

21) Pierre-Emerick Aubameyang - Borussia Dortmund

Leonardo Bonucci - Milan/Juventus

23) Sadio Mané - Liverpool

24) Radamel Falcao García - Monaco

25) Karim Benzema - Real Madrid

26) Jan Oblak - Atlético de Madrid

27) Mats Hummels - Bayern de Munique

28) Edin Dzeko - Roma

29) Philippe Coutinho - Liverpool

Dries Mertens - Napoli