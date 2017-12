Florentino Pérez celebra quinta Bola de Ouro de CR7: "É o mais completo depois de Di Stéfano"

Foto: Divulgação/Real Madrid

Após Cristiano Ronaldo conquistar a quinta Bola de Ouro da carreira, nesta quarta-feira (7), Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, aproveitou para enaltecer o feito do astro português durante a cerimônia do evento, realizada em Paris, na França. Para o mandatário, o feito do jogador é uma honra para o clube.

"Estou muito contente de estar aqui com antigos madridistas que ganharam a Bola de Ouro e com Cristiano Ronaldo. Para o Real Madrid, e todos os madridistas do mundo, esta quinta Bola de Ouro é uma honra. É o reconhecimento do melhor jogador do mundo e também dos valores do Real Madrid, como esforço, respeito, trabalho em equipe e solidariedade", disse Florentino.

O evento contou com a presença de ex-jogadores do Real Madrid, entre eles Roberto Carlos, Ronaldo, Kaká, Cannavaro e Raúl. Segundo o presidente Florentino Pérez, Cristiano Ronaldo é o melhor jogador da história do clube depois do argentino Di Stéfano.

"Para mim, Cristiano Ronaldo é o jogador mais completo depois de Alfredo Di Stéfano. É o seu herdeiro. Depois dele virá uma nova etapa no Real Madrid, assim como aconteceu com Di Stéfano", afirmou.

Ex-jogadores do Real Madrid, entre eles os brasileiros Roberto Carlos, Kaká e Ronaldo, posam para foto com Cristiano Ronaldo e o presidente Florentino Pérez (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Nos últimos dois anos, a parceria entre Cristiano Ronaldo e Real Madrid colocou ambos no topo do futebol. O astro português se consolidou como o melhor jogador do mundo e o clube merengue se firmou no topo do futebol europeu e mundial, tornando-se o adversário a ser batido.

"Todo mundo conhece o Real Madrid. Nascemos com a obrigação de ganhar. Por isso temos muitas Bolas de Ouro e muitas Copas da Europa (Champions League). Existe uma bonita história de amor eterno entre o Real Madrid, a Bola de Ouro e a Copa da Europa. Desde 1956. Essa história continua e está no coração de todos os madridistas", finalizou o presidente Florentino Pérez.