Pilar: meio de campo do Real Madrid será fundamental contra Grêmio na decisão do Mundial

Foto: VAVEL Brasil

O Real Madrid encara o Grêmio na final do Mundial de Clubes da Fifa na tarde deste sábado (16), às 15h (de Brasília), em Abu Dhabi, e busca conquistar o mundo pela quinta vez na história. Para isso, o maior clube europeu e atual bicampeão da Uefa Champions League conta com a força do meio de campo.

Se Cristiano Ronaldo tem a fama, é quem faz os gols e conquista os principais prêmios individuais, atrás dele tem Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric e Isco que fazem o jogo do Real Madrid funcionar. É no meio de campo com "Los Cuatro Fantásticos", como foram apelidados pela mídia espanhola, que o time de Zinedine Zidane concentra o seu jogo.

O Real Madrid joga com um losango no meio de campo. Casemiro, Kroos, Modric e Isco flutuam por todo o campo, gerando opções de passes e fazendo o jogo rodar. É tudo muito veloz e dinâmico. Ninguém fica parado, todos se movimentam e procuram espaços para quebrar as linhas de defesa dos adversários.

Além de bastante dinâmico, o meio de campo do Real Madrid também gosta de marcar gols. Casemiro, Kroos, Isco, Asensio e Ceballos são responsáveis por 15 dos 30 gols do time merengue no Campeonato Espanhol. Na má fase dos atacantes neste início de temporada, os meias que são responsáveis por carregar a equipe.