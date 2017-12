Eibar confirma bom momento e derrota Valencia no retorno de Gonçalo Guedes

O Valencia sofreu sua segunda derrota no Campeonato Espanhol ao visitar o Eibar nesse sábado (16). Mesmo com Gonçalo Guedes retornando aos Ches após lesão, iniciando o jogo no banco de reservas, foi o time basco que mostrou o por que de nos últimos cinco jogos válidos pela La Liga, ter vencido quatro deles, passando por uma excelente reação após início ruim de competição.

O gramado do estádio Ipurua estava completamente inundado devido as fortes chuvas, mas mesmo assim, o que se viu foi uma partida difícil, competitiva e emocionante até os minutos finais. A primeira metade de jogo foi basicamente uma batalha no meio campo que foi prejudicada por conta do gramado ruim e da chuva fato que preocupava Marcelino, que já dizia antes do jogo que o ambiente seria favorável para o Eibar de Mendilibar.

No segundo tempo, os donos da casa vieram com uma nova atitude mais ofensiva e logo após um erro na defesa de Valencia, após rebote, o japonês Inui chutou sem chances para Neto logo aos 4 minutos. A partida seguia equilibrada, com os visitantes buscando o empate, que veio oito minutos depois, após cruzamento de Andreas Pereira que encontrou Santi Mina, que contou com o erro da defesa do Eibar para empatar o placar. A partida seguia para um empate entre as duas equipes, quando aos 42 minutos, após falta cobrada por Ivan Alejo, Jordán marcou o gol que deu a quarta vitória do clube basco em suas cinco últimas partidas da La Liga.

Com 21 pontos, o Eibar é o sétimo colocado e se coloca como candidato a vagas em competições europeias, enquanto o Valencia segue como vice líder com 34 pontos e pode ver o Atlético de Madrid ultrapassá-lo caso vença o Alavés. O próximo compromisso dos bascos é diante do Girona, novamente em Ipurua na próxima quinta feira (21), enquanto o Valencia jogará contra o Villarreal no sábado (23).