Zidane celebra novo título, elogia Real Madrid e exalta Cristiano Ronaldo: "Fundamental"

Google Plus

Foto: Getty Images

Após conquistar o oitavo título em dez possíveis como treinador do Real Madrid ao vencer o Grêmio na final do Mundial de Clubes, na tarde deste sábado (16), em Abu Dhabi, Zinedine Zidane aproveitou para elogiar a equipe que conquistou o quinto título do ano.

"Interpretamos muito bem a partida jogando desde o início com intensidade. Entramos muito bem. Defensivamente estávamos fenomenais e com a posse de bola também. Quando esses jogadores jogam assim é muito difícil para o rival e estou muito feliz com esse novo título", disse.

Depois de conquistar os títulos da Supercopa da Europa e da Espanha no começo da temporada, o Real Madrid fechou o ano com o título do Mundial de Clubes, o terceiro em três disputados na atual temporada 2017/18. Zidane avaliou o trabalho como 'muito bom'.

"O balanço no geral é muito bom. Ganhamos duas Supercopas e o Mundial de Clubes desde agosto. O negativo são as partidas onde não nos sentimos confortáveis, mas isso é normal dentro de uma temporada. Nesses cinco meses de competição, o balanço é muito bom", afirmou.

Depois de sofrer com críticas por marcar poucos gols no começo da temporada, Cristiano Ronaldo parece ter se reencontrado com as redes e decidiu o Mundial de Clubes. Zidane defendeu o craque das críticas e revelou o desejo por uma renovação.

"Claro que gostaria que renovasse. Imediatamente. Para nós, é fundamental que Cristiano Ronaldo jogue toda a vida. Está em casa. O que ele fez e o que está fazendo, ninguém vai fazer", elogiou.

Após conquistar o título do Mundial de Clubes, o Real Madrid muda a chave para o Campeonato Espanhol. No próximo sábado (23), o Real recebe o Barcelona, no Santiago Bernabéu, e a vitória é fundamental para que Zidane mantenha o sonho de conquistar todos os seis títulos da temporada.

"Queremos ganhar os seis títulos. É o quinto desse ano (Mundial de Clubes) e vamos seguir. Vamos comemorar esse troféu, voltar para a casa, descansar e pensar no clássico", disse Zidane que reconheceu a vontade de ganhar o Campeonato Espanhol outra vez. "Todos os títulos são importantes, mas a Liga é mais exigente, e é por isso que prefiro ela acima de tudo", finalizou.