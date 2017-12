Keylor Navas: "Tivemos rivais muito bons e conseguimos ganhar outro título"

Google Plus

Foto: Etsuo Hara/Getty Images

Após vencer o Mundial de Clubes neste sábado (16), o arqueiro do Real Madrid se mostrou realizado com mais uma conquista e mostrou estar satisfeito com o desempenho da equipe na temporada.

"Agradeço a Deus por esta oportunidade, muito feliz por ter mais um título, é o que gostamos, ganhando todos os torneios e, uma vez que chegar lá, você precisa estar satisfeito", disse.

Keylor Navas não só ressaltou a importância de mais um título conquistado, como também destacou a dificuldade de chegar ao Mundial de Clubes: "Não é fácil chegar aqui, fizemos um trabalho forte na Liga dos Campeões para conseguir esse espaço, e uma vez que o time tentou o tempo todo, tem sido um bom rival e conseguimos", afirmou.

Navas completou 31 anos nesta sexta-feira (15), e no dia seguinte foi presenteado com mais um título. Quando lembrado de seu aniversário, o jogador descontraiu e disse que espera que os presentes de aniversário nos próximos anos fossem sempre um título.

"Seria bom celebrar anos iguais a esse no próximo ano, espero que o presente de aniversário seja sempre um título", finalizou.