Villarreal bate Celta fora de casa e volta a vencer após quatro rodadas

Neste domingo (17), o Celta de Vigo foi a campo contra o Villarreal em seus domínios, no Estádio de Balaídos. Em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018, o submarino amarelo venceu o Celta e reencontrou o caminho das vitórias, após sequência ruim no campeonato, vindo de quatro jogos sem vitória.

Com este resultado, o Villarreal entrou na zona de classificação para a Liga Europa. Voltará aos gramados no próximo sábado (23), às 13h15, contra o Valência, no Mestalla. O Celta caiu para a 13ª colocação com a derrota na Galícia. Enfrenta o Deportivo La Corunã, neste mesmo sábado, às 15h30, no Riazor.

Durante a primeira etapa, foram poucas ocasiões de gol. A primeira chance promissora de gol foi da equipe da casa — Jozabed Sánchez se posicionou através da linha defensiva do Villarreal e finalizou no canto inferior direito, defendido por Sergio Asenjo. Poucos minutos depois, em duas participações importantes de Pablo Fornals, o meia-atacante roubou a bola no campo defensivo da equipe mandante, deu bela assistência para Manu Trigueros, que finalizou forte no canto, intervencionado pelo goleiro Rubén Blanco. Posteriormente, o próprio Fornals viria a marcar o primeiro gol da partida - em bela jogada individual de Carlos Bacca, o colombiano deixou Wass no chão e cruzou baixo na área para Fornals marcar o primeiro gol da partida.

No segundo tempo, com a entrada de Emre Mor, o jogo pendeu a ficar mais volumoso. O Villarreal continuou atendendo sua proposta inicial de encurtar espaços e pressionar a marcação, explorando os contra-ataques. Apesar do domínio das ações da equipe mandante, não conseguiu ser incisivo, agudo, objetivo e parou na marcação adversária. Fim de jogo: Celta de Vigo 0-1 Villarreal.