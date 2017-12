Paulinho marca dois gols, Barcelona atropela Deportivo La Coruña e se mantém líder isolado

Foto: Getty Images

Com dois gols de Paulinho e Suárez, o Barcelona atropelou o Deportivo La Corunã por 4 a 0, no Camp Nou, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Em noite que faltou sorte a Messi, que acertou três finalizações na trave e perdeu um pênalti, o brasileiro brilhou e o Barça abriu seis pontos de vantagem na liderança.

A vitória sobre o Deportivo La Coruña fez o Barcelona abrir 11 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, próximo adversário, no sábado (23), às 13h (de Brasília), no Santiago Bernabéu. O Real tem um jogo a menos, adiado por conta do Mundial de Clubes.

Antes de rolar a bola, Messi recebeu a Chuteira de Ouro por ter sido o artilheiro da liga espanhola na temporada com 37 gols. Foi a quarta vez na carreira (2010, 2012, 2013 e 2017) que o camisa 10 do Barça levou o troféu, igualando Cristiano Ronaldo.

Messi conquistou a Chuteira de Ouro pela 4ª vez na carreira (Foto: Getty Images)

Paulinho marca e Barça sai na frente

Desde o início o Barcelona pressionou o Deportivo La Coruña e teve o controle da partida. Com três minutos, Messi recebeu de Iniesta no meio da área, mas pegou mal e mandou por cima. Aos cinco, o Barça abriu o placar com Suárez, mas o árbitro marcou impedimento de Paco Alcácer.

O Barcelona dominava a posse de bola e trocava passes tentando achar espaços na defesa do La Coruña. De tanto tentar, abriu o placar aos 28 minutos. Messi recebeu belo passe de Iniesta, livre dentro da área, e serviu Suárez para empurrar para o gol vazio.

Mas o Barça não estava satisfeito com apenas um gol e continuou buscando marcar mais. Aos 36, Messi puxou contra-ataque, tabelou com Suárez e chutou da entrada da área, mas acertou o travessão. Pouco depois, aos 40, novamente a trave impediu outra finalização do argentino, mas no rebote a bola sobrou para Paulinho ampliar.

Ainda deu tempo do Barcelona quase marcar o terceiro antes do intervalo. Aos 44 minutos, Suárez tabelou com Messi dentro da área e mesmo sem ângulo finalizou de letra, mas o goleiro Martínez, mesmo caído, se esticou para tentar a defesa praticamente dentro do gol. Os jogadores do Barça pediram gol, mas o árbitro achou que a bola não entrou.

Messi deu assistência para Suárez abrir o placar no Camp Nou (Foto: Getty Images)

Messi perde pênalti, mas Suárez e Paulinho marcam novamente e garantem vitória

O Barcelona já começou o segundo tempo marcando o terceiro gol logo no primeiro minuto. De pé em pé, Sergi Roberto cruzou rasteiro para o meio da área e Suárez completou na segunda trave para marcar o segundo dele na partida.

O Deportivo La Coruña praticamente não levou perigo ao Barcelona nos 90 minutos. A única boa oportunidade surgiu aos dez minutos da etapa final, quando Colak arriscou de fora da área e balançou as redes do lado de fora.

Messi buscou a todo instante tentar marcar, mas não era noite. Aos 21 minutos, cobrou falta com categoria, mas acertou a trave. Três minutos depois teve a chance em pênalti sofrido por Suárez, mas o goleiro Martínez defendeu. Mas o Barça chegou ao quarto gol aos 29. Paulinho, sempre no lugar certo, aproveitou o rebote do chute de Alba que também parou no poste, e fechou o placar no Camp Nou.