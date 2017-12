Valverde valoriza vitória contra La Coruña e já visa Real Madrid: “Vamos nos preparar bem”

(Foto: Javier Soriano/Getty Images)

Com mais uma grande atuação do Barcelona na temporada, desta vez fazendo o Deportivo La Coruña de vítima, a equipe de Ernesto Valverde derrotou os adversários pelo placar de 4 a 0, pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol. Após a goleada no Camp Nou com dois gols de Suárez e dois de Paulinho, o técnico do Barcelona falou sobre a partida elogiando a sua equipe e também destacou o foco no El Clássico da próxima semana.

O técnico blaugrana destacou a vitória tranquila do Barcelona que não teve dificuldades após o primeiro gol de Suárez na partida. Valverde também valou sobre a grande quantidade de vezes (25) que a sua equipe já carimbou a trave nesta temporada. “Uma vez que se abre o placar da partida, tudo é mais fácil. Tivemos ocasiões de gols e pudemos marcar mais. Não chegaríamos à trave se não arriscássemos tanto. Estamos perto do gol, isso é bom”, analisou o técnico.

Valverde também falou sobre as atuações de dois jogadores na partida, Paco Alcácer e Paulinho. Paco foi comentado sobre a sua lesão que o tirou da partida ainda na primeira etapa, desfalcando a equipe por algumas semanas. “Um contratempo inesperado. A verdade é que a partida em geral foi boa, mas é uma pena por Paco”, disse sobre a perda do atacante. E sobre Paulinho o técnico catalão elogiou as atuações do brasileiro na equipe. “É um jogador que se relaciona bem com o gol. Os gols têm saído porque o acompanham, tem fé”, destacou.

Visando o clássico contra o Real Madrid na próxima semana, o treinador destacou que a equipe irá trabalhar bastante nestes próximos dias para se preparar da melhor maneira para o derby. Valverde também falou sobre a importância da vitória de hoje para chegar com confiança para enfrentar o Real Madrid. “Chegamos contentes para o clássico. Nos falta uma semana para o jogo e o melhor para se chegar a uma partida como esta é ganhar e estar com confiança, com moral. Estamos bem, mas sabemos que é um jogo complicado e com um rival gigante. Vamos nos preparar bem, pois queremos fazer uma grande partida”, declarou o técnico.

Estando agora com 11 pontos de vantagem sobre o Real Madrid (mesmo que os merengues tenham uma rodada a menos), o técnico do Barça também falou que mesmo com a grande diferença de pontos o campeonato é longo e nada será decidido na próxima partida. “A gente sempre tem em conta a vantagem sobre o Real Madrid, mas o Atlético de Madrid está a seis pontos. Nós temos claro que isto é uma competição longa. Nada é decidido no primeiro turno”, ressaltou Valverde despistando qualquer empolgação de título.

Após a goleada sobre o Deportivo La Coruña o Barcelona descansará nesta semana e fará apenas seu treinamento para o El Clássico do próximo sábado. Real Madrid e Barcelona se enfrentam no Estádio Santiago Bernabéu no sábado (23), às 10h, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol.