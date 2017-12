Saudade? Jogadores negociados pelo Real Madrid fazem sucesso na temporada

Foto: Richard Heathcote/Getty Images

O sucesso recente do Real Madrid, principalmente na temporada passada, se deve à forma como Zinédine Zidane usa seu elenco, com boas e jovens opções. Isso ficou claro na última temporada, com Zizou usando um time praticamente reserva em rodadas importantes, mas sempre com excelentes resultados.

Só que ao fim da temporada, era esperado que vários que se destacaram no elenco, saíssem em busca de novos ares, e foi o que aconteceu. Mesmo assim, os merengues foram atrás de boas jóias e ainda tem um elenco invejável, mas bem mais novo e com incógnitas, diferente da temporada passada.

Além disso, o próprio Cristiano Ronaldo disse que o elenco deu uma enfraquecida, o que gerou até um certo mau estar. Mesmo com ainda um elenco excelente, é fato que jogadores como James Rodríguez e Álvaro Morata fazem muita falta, e a dificuldade merengue nessa temporada comprova isto. E o destaque da maioria dos jogadores que deixaram o clube em seus novos desafios é evidente, o que só reforça a pergunta: eles fazem falta?

James Rodríguez - Bayern de Munique

James vem de boas atuações pelo Bayern | Foto: Christof Stache/AFP/Getty Images

Tido como "injustiçado" nas suas duas últimas temporadas pelo clube merengue, James Rodríguez precisava de um novo desafio após ser vitorioso e ter uma bela passagem pelo clube de Madrid. O empréstimo de duas temporadas para a equipe bávara parece ter sido uma boa para o colombiano, que, mesmo sem apresentar números espetaculares, voltou a ter boas atuações.

A chegada dele foi um pedido de Carlo Ancelotti, agora ex-técnico do clube. Porém, mesmo com o italiano sob o comando da equipe de Munique, James não havia começado tão bem sua jornada. Só que na medida que sse adaptava a cada jogo, o camisa 11 virou um cara importante no meio de campo bávaro, com atuações sólidas.

Álvaro Morata - Chelsea

Morata comemora seu gol contra o Atlético de Madrid | Foto: Power Sports Images/Getty Images

Com a fase de Karim Benzema não sendo a das melhores, com certeza a torcida do Real Madrid tem saudade dos gols salvadores de Álvaro Morata. O centroavante espanhol, assim como James Rodríguez, não teve muitas chances como titular, mas sempre foi uma peça importantíssima no time de Zinédine Zidane.

Porém, vendo que, mais uma vez, não seria o dono da posição no ataque merengue, ele acabou indo para o Chelsea, onde com certeza já mostrou seu valor. São 10 gols e quatro assistências em 23 partidas pelos blues, bons números, principalmente pela Premier League, onde é um dos destaques. A saída para o futebol inglês fez bem a ele, mas não ao Real Madrid (apenas em termos econômicos).

Pepe - Besiktas

Pepe segue tendo atuações sólidas | Foto: Anadolu Agency/Getty Images

Ídolo da torcida merengue por toda sua história, Pepe com certeza deixou saudade, ainda mais por ter sido um dos jogadores mais regulares e importantes nas últimas temporadas. Ele deixou o time e agora brilha no futebol turco, onde é titular absoluto no Besiktas, equipe que faz uma grande temporada, brigando pelo título nacional e que avançou em primeiro no seu grupo da Uefa Champions League.

Atuações sólidas e com a mesma qualidade do tempo de Real Madrid são os pontos altos da passagem, até agora, do zagueiro português pelo cenário turco. Por sua experiência e relacionamento com o clube, a saída ao fim da temporada foi uma surpresa e ele faz falta ao elenco de Zidane.

Mariano Díaz - Lyon

Negociação foi excelente para Mariano, que brilha na França | Foto: Jeff Pachoud/Getty Images

Mas se existe alguém que aproveitou da melhor forma possível uma saída do clube espanhol, esse alguém é Mariano Díaz. Muitas vezes tido até como quarta opção no ataque merengue, o centroavante naturalizado dominicano foi vendido por um bom preço ao Lyon, onde tinha uma expectativa boa em relação à sua aquisição, ainda mais após a saída de Alexandre Lacazette para o Arsenal, e Mariano não está decepcionando.

Titular absoluto, os números de Mariano são excelentes. Em 23 partidas, o ex-merengue coleta 14 bolas na rede, além de três assistências, formando uma dupla excelente com o grande craque da equipe francesa, Nabil Fekir. Com todas as incógnitas sob Borja Mayoral, substituto de Benzema no Real Madrid, será que Mariano não teria mais chances?

Danilo - Manchester City

Mesmo não sendo titular, Danilo vem ajudando City | Foto: Athena Pictures/Getty Images

Bom, todos os citados antes de Danilo são titulares nas suas equipes. Mesmo sendo pouco utilizado, o lateral-direito brasileiro entra bem quando Pep Guardiola precisa, seja na lateral direita ou esquerda. Mas além disso, Danilo faz parte de uma equipe com um sucesso gigantesco e que joga o melhor futebol da Europa nesta temporada: o Manchester City.

Mesmo não sendo destaque ou acumulando atuações espetaculares, o ex-lateral merengue faz parte do grupo e sempre contribui bem quando é utilizado por Guardiola, mesmo que não seja muitas vezes.

Menção honrosa: Diego Llorente - Real Sociedad

Llorente e o brasileiro Willian José | Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Diego Llorente, que não tem nenhum parentesco com o volante Marcos Llorente, nunca foi sequer usado como titular na equipe principal merengue. Porém, suas boas atuações por Rayo Vallecano e Málaga fizeram com que a Real Sociedad fosse atrás do seu futebol, e o zagueiro de 24 anos não vem decepcionando.

Titular absoluto, o ex-jogador da base blanca tem bons números até nos gols, onde já marcou seis vezes em 17 partidas nesta temporada. Mesmo com a temporada irregular da Erreala, Llorente vem se destacando pela solidez nas atuações.