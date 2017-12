Suárez em ascensão ou o estagnado Benzema: quem pode decidir o El Clásico?

Arte: Pedro Henrique Quiste/VAVEL Brasil

A temporada 2017/18 começou de forma excepcional para o Real Madrid com as conquistas da Supercopa da Uefa e da Supercopa da Espanha sobre o Barcelona, com direito a vitória nos dois jogos. Mas mesmo com o time fazendo boas apresentações, Benzema não se destacava, os gols não apareciam e a torcida já começava a aumentar o tom das críticas.

Não bastando a falta de gols do centroavante, o time começou a tropeçar e não só Karim, mas todo o time foi posto à prova. Por algumas chances claras desperdiçadas, ficava evidenciado que o francês não estava em boa fase, mas com Bale machucado e apenas o jovem Mayoral na reserva, sua titularidade foi mantida.

Luís Suárez comemora um de seus gols contra o La Coruña | Foto: Alex Caparros/Getty Images

Em contrapartida, ‘El Pistolero’ Suárez tinha a o excelente início de La Liga do Barcelona como trunfo, já que a equipe venceu 9 dos 10 primeiros jogos na competição e vinha em uma crescente após o fiasco contra o rival na Supercopa. O uruguaio também não vinha bem em seu ofício, foram apenas 3 tentos marcados nos 12 primeiros jogos entre Campeonato Espanhol e UCL, mas as vitórias e a liderança do grupo na Champions amenizavam o jejum do artilheiro.

No final de novembro as coisas pareciam melhorar para Benzema quando marcou dois gols na goleada sobre o APOEL e dias depois abriu o placar na vitória sobre o Málaga, mas parou por aí. Já são mais quatro jogos sem encontrar as redes e a paciência da torcida se esgota cada vez mais. Tanto que o técnico Zinedine Zidane já precisou em algumas oportunidades defender o jogador em entrevistas.

Cena rara esta temporada, Karim Benzema comemorando um gol | Foto: Denis Doyle/Getty Images

Já se recuperando da má fase, Suárez vem em ascensão desde o último mês. São seis gols marcados nas últimas sete partidas e a invencibilidade do time continua mantida. Com o Barça vencendo a pressão sobre o camisa 9 não é tão grande, até porque Lionel Messi tem feito os gols e resolvido muitos jogos.

Fazendo uma análise fria dos números, Suárez tem apenas quatro gols a mais que Benzema nesta temporada, tendo disputado 21 jogos contra 19 do francês. Porém, no quesito confiança, o momento é muito mais favorável ao atacante blaugrana.

A situação de seus respectivos clubes também é bem diferente. Apesar do Real vir da conquista do Mundial de Clubes, dentro de campo as atuações não tem convencido e os oito pontos que distanciam os times na tabela cooperam para que a pressão caia toda sobre o clube merengue, inclusive por jogar em casa, onde não vence o rival pela La Liga desde 2014.

Enquanto o Barcelona luta para manter a ponta da tabela com Suárez embalado, o Real Madrid, caso perca, pode sair da zona de classificação para a UCL e Benzema virar de vez um vilão.