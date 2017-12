Rivais com sistema tático iguais: Real Madrid e Barcelona apostam no 4-4-2

Arte: Pedro Henrique Quiste/VAVEL Brasil

A tática mais famosa do futebol mundial parece ter voltado com força, ao menos no futebol espanhol. Adversários no clássico deste sábado (22), Real Madrid e Barcelona apostam no uso do 4-4-2 e possuem características semelhantes na formação e construção de suas jogadas.

O fim do trio MSN com a saída de Neymar e do trio BBC com a constante ausência de Bale e a mudança da característica de Cristiano Ronaldo forçou os rivais espanhóis a se adaptarem a uma nova maneira de jogar de produzir oportunidades, com quatro jogadores no meio-campo e dois fazedores de gol no comando de ataque.

Partindo da defesa

Ambas as equipes possuem vulnerabilidades defensivas. Do lado catalão, apesar das boas atuações de Ter Stegen, a dupla de zaga formada por Piqué e Vermaelen não passa confiança e ainda precisa ser testada. Na lateral direita, Sergi Roberto segue sendo improvisado (apesar da naturalidade como exerce a função) e no lado esquerdo do campo Jordi Alba faz excelente temporada, mas segue sendo muito fraco no jogo defensivo.

David Aliaga/Getty Images

O mesmo ocorre do lado madrilenho. Navas prova, temporada após temporada, sua qualidade debaixo das traves e salva, por muitas vezes, erros defensivos de Varane e Ramos. Na lateral direita uma incógnita: Nacho ou Carvajal? Ambos não vivem os melhores momentos das respectivas carreiras, mas igualam com Sergi Roberto. Na lateral-esquerda, no entanto, um fenômeno: Marcelo.

Partindo do sistema defensivo as equipes funcionam de modo semelhante. Laterais direitos mais presos enquanto os laterais esquerdos participam constantemente da criação das jogadas em parceria com os meias e atacantes. Essa maneira de jogar já nos leva ao próximo setor: o meio-campo.

Qualidade e proatividade

Casemiro e Busquets controlam a subida dos laterais (em especial os laterais que atuam pelo lado esquerdo) e contam com apoio dos demais meias para a cobertura completa em jogadas de contra-ataque dos adversários. Modric, Kroos e Isco pelo lado do Real; Iniesta, Rakitic e Paulinho pelo lado do Barcelona.

Getty Images

Todos os seis jogadores citados acima participam ativamente das jogadas de defesa e de ataque. Modric e Paulinho muitas vezes com a concretização das jogadas e a chegada frequente ao ataque. Kroos e Iniesta trabalham de longe, com passes sempre fatais. Rakitic e Isco são proativos, funcionam em prol do coletivo e brilham em momentos isolados.

Giuseppe Cacace/Getty Images

No ataque: um craque e um 9

A fórmula que se repetiu durante toda a construção do time não poderia ser diferente no ataque. De um lado Cristiano Ronaldo e Benzema, do outro Lionel Messi e Suárez. Um jogador diferenciado e um fazedor de gols.

Em Madrid, no entanto, um pequeno problema. Desde a mudança de característica de Cristiano Ronaldo é normal ver o camisa 7 "batendo cabeça" com Benzema nas jogadas ofensivas. Enquanto Ronaldo usa de sua genialidade para finalizar em gol, Benzema se esconde e quando acionado, não corresponde.

Sonia Canada/Getty Images

Já em Barcelona o clima é diferente. Messi continua atuando com um segundo atacante, apesar de suas frequentes entradas na área. Suárez, em ótima fase, é o fazedor de gols da equipe, o artilheiro, e não precisa disputar espaço com o craque argentino.

Dessa forma, podemos concluir que o sistema funciona melhor no ataque do Barcelona pela característica natural de seus jogadores. Enquanto Ronaldo persegue as marcas históricas e não para de marcar gols, Messi mantém sua função de organizar jogadas ofensivas e serve Suárez.