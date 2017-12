Real Sociedad espanta má fase e derrota Sevilla no Anoeta

Nesta quarta (20), a Real Sociedad foi a campo contra o Sevilla, no Anoeta, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018. Com gols de Zubeldia, Iñigo Martínez e Carlos Vela, a equipe basca venceu após sete jogos sem vitória.

Com o resultado, a Real Sociedad assumiu a 8ª colocação e encostou na zona de classificação para a Liga Europa, empatado em 23 pontos com o Getafe, que leva a melhor nos critérios de desempate. Já o Sevilla, continua na 5ª colocação. O próximo confronto do clube basco será no dia 07/01, contra o Leganés, às 9h00. A equipe de Andaluzia volta aos gramados no dia 03/01, contra o Cadiz, pela Copa do Rei, às 18h00.

Na primeira etapa, o primeiro gol saiu aos 17 minutos — em escanteio cobrado na área, a bola foi rebatida por um dos defensores do Sevilla e sobrou para Illarramendi, que cruzou no bico da área e encontrou Iñigo Martínez livre para cabecear, abrindo o marcador para os mandantes. Nos minutos finais do primeiro tempo, Ben Yedder recebeu belo passe de calcanhar de Krohn-Dehli, limpou a jogada e mandou para as redes empatando a partida.

No segundo tempo, os primeiros minutos deram resquícios de um jogo morno. Alguns minutos depois, brilharia a estrela de Eusebio Sacristán - com as entradas do jovem Mikel Oyarzabal, do meia Igor Zubeldia e do ponta-direita Carlos Vela - e o jogo seria decidido com as alterações. Em menos de dois minutos após entrar na partida, Zubeldia marcou o segundo gol da partida, com assistência de Oyarzabal. Nos minutos finais, veio a consolidação da vitória — em jogada trabalhada da equipe basca, Iñigo Martínez infiltrou pela diagonal e cruzou para Carlos Vela marcar o terceiro gol da Real Sociedad. Fim de jogo: Real Sociedad 3-1 Sevilla.