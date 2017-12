Barça mostrou mais regularidade que Real Madrid após decisão da Supercopa

Foto: VAVEL Brasil

Real Madrid e Barcelona se enfrentam no próximo sábado (23), às 10h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18. Será o terceiro 'El Clásico' da temporada, mas nos outros dois o time da capital espanhola mostrou muita superioridade e conquistou o título da Supercopa.

Apesar da conquista do título da Supercopa da Espanha e da superioridade nos dois jogos contra o rival, o Real Madrid sofreu com irregularidade, enquanto o Barcelona, mesmo com suas limitações, demonstrou mais regularidade e se isolou na liderança da liga. Confira abaixo tudo o que mudou.

Irregularidade, lesões, pouca produtividade dos atacantes e título do Mundial de Clubes

Após a conquista do título da Supercopa da Espanha, o Real Madrid não mostrou em campo tudo o que se esperava dele. Sem Cristiano Ronaldo nas primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, o time tropeçou nos três primeiros jogos no Santiago Bernabéu, empatando contra Valencia e Levante, e sendo derrotado pelo Betis.

Mesmo após o retorno de Cristiano Ronaldo, as atuações ruins não pararam. O Real teve dificuldades para vencer o Alavés e Getafe fora de casa, e o português só desencantou na quarta partida no Espanhol. Enfim, os madrilhenos venceram em casa ao superar Espanyol e Eibar, mas foi derrotado para o Girona. Para piorar, dias depois sofreu outra derrota, desta vez para o Tottenham, pela Champions League, deixando claro a irregularidade e que havia algum problema.

A irregularidade trouxe críticas ao ataque, especialmente para Cristiano Ronaldo e Benzema. O português tinha marcado apenas dois gols na Liga, o seu pior início pelo clube. Neste período, o meio de campo se destacou marcando mais de 50% dos gols da equipe. O Real Madrid também sofreu com as lesões de Navas, Carvajal, Marcelo, Varane e Bale, que desfalcaram alguns jogos.

Foto: Getty Images

A derrota para o Tottenham mexeu com o brio do time de Zidane. O Real Madrid não perdeu desde então. Venceu Apoel e Borussia Dortmund pela Champions League, e Las Palmas, Málaga e Sevilla pelo Campeonato Espanhol, além de empatar fora de casa contra Athletic Bilbao e Atlético de Madrid. Junto com o time cresceu Cristiano Ronaldo, que além do bom começo na Champions League com nove gols - balançou as redes em todos os jogos - marcou mais dois gols pela Liga antes de viajar para disputar o Mundial de Clubes.

Com sete jogos de invencibilidade, o retorno dos lesionados e a evolução de Cristiano Ronaldo que tinha marcado seis gols nos últimos seis jogos, o Real Madrid viajou à Abu Dhabi para disputar o Mundial de Clubes. Teve muitas dificuldades contra o Al Jazira no primeiro jogo e, se não fosse o árbitro de vídeo, poderia ter sido eliminado e protagonizado o maior vexame da história. Na decisão venceu o Grêmio com gol de Cristiano, não teve muitas dificuldades e conquistou o título do Mundial de Clubes.

Foto: Getty Images

Após vice da Supercopa, Barcelona se ajeita, mostra regularidade e se isola na liderança

O vice da Supercopa da Espanha e a inferioridade para o Real Madrid nos dois jogos mexeu com o Barcelona. O clube catalão precisou lidar com a superioridade do rival e precisou achar soluções para substituir Dembelé, que chegou para substituir Neymar e se lesionou.

O Barcelona chega invicto, com 13 vitórias e três empates, para enfrentar o Real Madrid. São 11 pontos de diferença para o rival, que tem um jogo a menos e está atualmente na quarta posição, além de possuir o melhor ataque e a melhor defesa (empatado com o Atlético de Madrid) da competição.

Foram sete vitórias seguidas, superando alguns times que tiraram pontos do Real Madrid, até o empate contra o Atlético de Madrid no estádio Wanda Metropolitano. Entre a 13ª e 17ª rodada, porém, o time oscilou. Foram dois empates, sendo um deles contra o Celta, e três vitórias.

Além da invencibilidade no Campeonato Espanhol, o Barcelona também está invicto na Champions League. Foram quatro vitórias e dois empates, e avançou para as oitavas de final como líder do grupo. A melhor atuação foi na estreia, quando atropelou a Juventus por 3 a 0 no Camp Nou.

Além de Messi e Suárez, quem ganhou o carinho dos catalães durante esse período pós-vice da Supercopa, foi o Paulinho. O meia brasileiro já marcou seis gols pelo Barcelona, começou alguns jogos como titular e decidiu partidas, se tornando um dos jogadores de confiança do técnico Ernesto Valverde.