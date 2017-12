'El Clasico': tudo que você precisa saber sobre Real Madrid x Barcelona

Foto: Hector Retamal/Getty Images

Real Madrid e Barcelona se enfrentam nesta sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol, em duelo que pode mudar totalmente a disputa pelo título: os culés tentam aumentar ainda mais a vantagem na liderança, os madrilenhos querem voltar à briga. Atualmente, a diferença entre os dois clube é de 11 pontos. Porém, devido à disputa do Mundial de Clubes, o Real Madrid tem um jogo a menos com relação ao líder Barcelona.

O que vale?

Na quarta colocação, o Real Madrid busca a vitória no Santiago Bernabéu para acabar com todas as dúvidas que pairam sobre o time. Classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões em segundo lugar, atrás do Tottenham, e muito distante da liderança da Liga Espanhola, o grupo do Real Madrid quer mostrar seu valor. O título do Mundial de Clubes pode ser o início.

Já o Barcelona, que começou a temporada sob muita desconfiança após a saída de Neymar, lidera com folga o Campeonato Espanhol, com seis pontos de vantagem para o vice-líder Atlético de Madrid e 11 pontos para o Real Madrid. Uma vitória no clássico pode deixar o time catalão tranquilo no torneio, voltando seu foco para o duelo contra Chelsea, pela Liga dos Campeões.

Escalações prováveis

Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema

Quem está fora: Ninguém.

Barcelona: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta, Paulinho; Messi, Luis Suárez.

​Quem está fora: Dembele, Umtiti, Deulofeu e Paco Alcácer.

Arbitragem

O árbitro do clássico será Sánchez Martínez nascido em Lorca (Murcia), que apita na primeira divisão desde a temporada 2016/16. Será o segundo confronto entre Real Madrid e Barcelona que apitará, pois esteve com o apito na Supercopa da Espanha, em agosto, no jogo de volta, vencido pelos madrilenhos por 2 a 0.

Números

O Real Madrid da "Era CR7" conseguiu grandes feitos, até mesmo conseguindo vencer duas vezes seguidas a Uefa Champions League. Porém, a equipe que já alcançou números estrondosos, busca mais uma marca: vencer três vezes seguidas o arquirrival Barcelona, algo que não ocorre há quase 40 anos, entre 1977 e 1978.

Opinião

Gera Lobo, coordenador de futebol espanhol na VAVEL Brasil: "O clássico é muito importante para ambos os times. Real Madrid tem a obrigação da vitória para embalar de vez na temporada e diminuir a grande diferença ao rival. Barcelona para mostrar que encontrou o equilíbrio e vem forte para conquistar tudo na temporada, além de abrir ainda mais vantagem ao rival".