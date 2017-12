Diagnosticado com câncer e em sequência irregular, Eduardo Berizzo é demitido do Sevilla

Google Plus

Foto: Fran Santiago/VAVEL

A "Era Berizzo" chegou ao seu fim após metade da atual temporada. Nesta sexta-feira (22), o Sevilla anunciou a demissão do técnico argentino Eduardo Berizzo. Em comunicado oficial, a equipe rojiblanca justificou a saída do treinador por conta da péssima sequência recente do time, que não vence há quatro jogos. Confira o comunicado completo abaixo.

"O Conselho de Administração do Sevilla FC, que se reuniu nesta sexta-feira, 22 de dezembro pela tarde, tomou a decisão de demitir o treinador do primeiro time, Eduardo Berizzo, devido à má sequência da equipe.

O Sevilla FC gostaria de expressar a sua gratidão a Eduardo Berizzo pelo seu profissionalismo e dedicação demonstrados no desempenho do seu trabalho, bem como pelo bom tratamento dado a todos os membros do clube desde a sua chegada.

Por outro lado, o Sevilla FC informa que já iniciou negociações para formalizar a contratação do novo treinador, que deverá se juntar ao retorno da equipe após as férias de Natal"

O que culminou de vez na demissão de Berizzo foi a derrota para a Real Sociedad, fora de casa, por 3 a 1. Com isso, a equipe continua sem saber o que é vitória há quatro jogos, tendo empatado com Maribor e Levante, além da goleada sofrida contra o Real Madrid por 5 a 0.

Vale lembrar, também, que esse final de ano não tem sido nada fácil para "Toto" Berizzo. Há cerca de um mês, o argentino foi diagnosticado com câncer de prostata, tanto que se afastou do clube por um curto tempo para se cuidar, fazer cirurgia. Ele retornou, mas as atuações dos seus comandados não melhorou.