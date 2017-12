Espanyol vence com gol no fim e derruba invencibilidade do Atlético de Madrid

INCIDENCIAS: 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/18, partida realizada no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona.

Com gol de Sergio García nos minutos finais da partida, o Espanyol venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. O clube catalão se afastou da zona do rebaixamento e quebrou a invencibilidade do time da capital, além de colocar em risco a vice-liderança do rival.

Com a vitória, o Espanyol subiu para a 14ª posição com 20 pontos, abrindo cinco pontos de distância da zona do rebaixamento. Por outro lado, o Atlético de Madrid continua com 36 pontos e na vice-liderança, mas pode ser ultrapassado pelo Valencia, que joga neste sábado (23), contra o Villarreal.

Agora as equipes só retornam a campo no ano que vem. Na próxima rodada, o Atlético de Madrid recebe o Getafe no estádio Wanda Metropolitano, sábado (6), às 10h (de Brasília), para tentar se recuperar da derrota. Já o Espanyol visita o Málaga em La Rosaleda, segunda-feira (8), às 18h.

Espanyol cria as melhores oportunidades, mas primeiro tempo termina sem gols

Mesmo jogando fora de casa, o Atlético de Madrid começou a partida com mais posse de bola. Entretanto, a melhor chance nos primeiros 20 minutos foi do time da casa. O Espanyol recuperou a bola e saiu em contra-ataque com Léo Baptistão, que avançou em velocidade e perdeu um gol feito. O goleiro Oblak salvou os colchoneros aos 25 minutos, com grande defesa em finalização de David López.

Apesar de ter mais posse de bola, o Atlético de Madrid não conseguiu criar grandes chances. Na maioria das vezes a equipe do técnico Diego Simeone apostou no jogo aéreo, mas todas as tentativas foram interceptadas pela defesa do Espanyol, que por sua vez não soube aproveitar os contra-ataques.

Foto: Getty Images

Espanyol marca no fim e vence Atlético de Madrid

O cenário no começo do segundo tempo não foi muito diferente da primeira etapa. O Atlético de Madrid continuava com mais posse de bola, mas não conseguia criar chances perigosas, enquanto o Espanyol assustava nas investidas em contra-ataque, pecando nas finalizações.

O Atlético de Madrid conseguiu levar perigo após a entrada de Gameiro. Primeiro, Godín aproveitou o cruzamento e balançou as redes, mas o árbitro marcou falta do zagueiro na jogada. Depois, o meia invadiu a área em velocidade e tinha Griezmann livre pelo meio, mas preferiu o chute que foi defendido pelo goleiro López.

Na reta final da partida, o Atlético de Madrid acabou punido pela bola. Sergio García recebeu passe de Esteban Granero e bateu cruzado para marcar o gol da vitória do Espanyol, querendo a invencibilidade do Atleti e colocando em risco a vice-liderança do time madrilenho.