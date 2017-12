Bilbao vence Bétis fora de casa e aumenta pressão sobre Quique Setién

Em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018, o Athletic Bilbao foi até a Andaluzia visitar o Real Bétis, no Benito Villamarín. O Bilbao venceu por 2-0, com gols de Raúl Garcia e Feddal (contra).

Com este resultado, o Athletic Bilbao subiu para a 11ª colocação, ultrapassando o próprio Real Bétis, que caiu para 13º na tabela. A equipe basca volta aos gramados no dia 07/01, contra o Alavés. O Bétis terá como adversário o seu maior rival; Sevilla. Ambas equipes protagonizando o Dérbi da Andaluzia, no próximo dia 08/01. Este que é um jogo determinante para a situação do técnico Quique Setién no comando da equipe.

No primeiro tempo, nenhuma das equipes controlaram as ações do jogo e sustentaram uma posse de bola igualada nas estatísticas — entretanto, propiciavam perigos para as metas de Adán e Herrerín. O primeiro gol veio em um pênalti cobrado por Raúl Garcia, deslocando o goleiro Antonio Adán na batida.

Já na segunda etapa, o segundo gol foi da equipe da casa, mas não a favor — nos minutos finais, de Marcos, com uma avenida pelo flanco direito, infiltrou pela diagonal e no bico da área cruzou, contando com o desvio de Feddal para marcar o segundo gol da partida. Os atrativos do jogo foram os melhores possíveis: arbitragem polêmica, muitas chances de gol e um duelo de técnicos pressionados. Fim de jogo: Real Bétis 0-2 Athletic Bilbao.