Eficiente no segundo tempo, Barcelona vence Real Madrid e dispara na liderança

INCIDENCIAS: partida válida pela 17ª rodada do campeonato espanhol 2017/18, realizada no estádio santiago bernabéu, em madri

O El Clásico deste dia 23 de dezembro resumiu bem a situação de Real Madrid e Barcelona na temporada. Com um segundo tempo simplesmente impecável, os catalães calaram o Santiago Bernabéu e venceram por 3 a 0, com gols de Suárez, Messi e Aleix Vidal.

Com este resultado, o Barcelona dispara de vez na liderança, com 45 pontos, e abre 14 pontos de diferença ao rival Real Madrid, que se complica demais na briga pelo título. Os merengues estão em quarto.

Agora é pensar em 2018. Já na primeira semana do novo ano, ambos os times tem compromisso pela Copa do Rei. No dia 4 de janeiro, uma quinta-feira, o Real Madrid visita o Numancia, às 18h (de Brasília). Um pouco mais cedo, às 16h (de Brasília), o Barcelona vai até o sempre "infernal" Balaídos encarar o Celta de Vigo.

Primeiro tempo movimentado e de boas chances

Casemiro e Messi disputam a bola | Foto: Daniel Nieto/VAVEL

Quem tomou as rédeas da partida foram os donos da casa, que, com uma formação focada, principalmente, no domínio do meio de campo, ficaram bem mais tempo com a bola, além de subir a marcação, dificultando a saída de bola do Barcelona. Os culés tinham problemas em conseguir achar Messi, pelo fato de ter vários jogadores no meio, impossibilitando que o argentino achasse espaço.

Porém, os merengues não conseguiam tornar essa superioridade e maior volume de jogo em grandes oportunidades, enquanto o Barcelona chegava pouco, mas com perigo, tanto que a primeira grande chance dos primeiros 45 minutos foram dos visitantes, quando Messi recebeu na direita, deu grande passe para Paulinho, que finalizou na área e obrigou Navas a fazer uma defesa espetacular.

Só que os merengues responderam a boa investida culé no lance seguinte, quando Cristiano Ronaldo recebeu na esquerda, levou para o fundo e finalizou cruzado, para boa defesa de Ter Stegen. Por fim, na última boa chegada do primeiro tempo, mais uma vez Paulinho assustou a torcida blanca, quando Messi cruzou e o brasileiro cabeceou, mas Navas foi soberano mais uma vez.

Impecável, Barça destroça Madrid

Suárez abriu o caminho da vitória | Foto: Denis Doyle/Getty Images

Se o primeiro tempo foi uma coisa, o segundo foi algo completamente diferente. O Barcelona voltou muito superior, ficando bem mais tempo com a bola, tanto que conseguiu chegar ao seu gol. Após bela saída de bola de Busquets, Rakitic avançou como quis pelo meio, passou para Sergi Roberto, que cruzou rasteiro e Suárez completou na segunda trave, completamente livre: 1 a 0 Barcelona.

E os donos da casa se perderam completamente na partida após o gol sofrido. Por outro, o Barça era impecável, tanto que conseguiu chegar no segundo gol, em uma lance incrível. Suárez queria mais e recebeu grande bola de Messi, cara a cara com Navas, finalizou, mas o costarriquenho defendeu. Na sequência, Messi ficou com a sobra, tocou de novo para o uruguaio, que mandou na trave, mas a bola sobrou para Paulinho, que tentou e Carvajal tocou com a mão na bola: pênalti e expulsão para o lateral. Messi foi para a cobrança e ampliou: 2 a 0 Barcelona. Merengues completamente perdidos.

Após o gol e as mudanças dos times, com os merengues indo para cima, no famoso "matar ou morrer", o Real Madrid melhorou e conseguiu chegar bem. A primeira chance foi com Bale, quando Modric cruzou para trás, o galês quase passou da bola, mas finalizou de primeira, de direita, na marca do pênalti, e Ter Stegen fez grande defesa. Depois foi a vez de, após cobrança de escanteio curto, Kroos, cruzar, a bola bater em Rakitic e sobrar para Sergio Ramos, que soltou a bomba sem ângulo e Ter Stegen defendeu mais uma vez.

Mas ainda dava tempo para mais um e ele veio. Em lance que começou com a dúvida se a bola de Messi havia saído ou não, o argentino fez boa jogada pela direita, invadiu a área, tocou para atrás, Aleix Vidal finalizou de primeira e a bola passou por debaixo de Navas, matando o jogo: 3 a 0 Barcelona.