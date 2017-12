Valverde exalta vitória sobre Real Madrid, mas mantém pés no chão: “Temos que continuar ganhando”

(Foto: FotoPress/Getty Images)

Com mais uma grande atuação do Barcelona no Campeonato Espanhol, talvez um dos melhores jogos da temporada, a equipe do Ernesto Valverde visitou o maior rival Real Madrid no Santiago Bernabéu e venceu os rivais por 3 a 0. Depois de um complicado primeiro tempo, o Barcelona voltou com tudo na segunda etapa e com gols de Suárez, Messi e Aleix Vidal, garantiram a vitória blaugrana que agora abrem 14 pontos de vantagem do Real Madrid.

Ainda animado com a grande vitória sobre o Real Madrid, Valverde não se empolgou na entrevista e negou que o título já esteja nas mãos da equipe catalã. O técnico ressaltou que a temporada é bastante longa e recém está no primeiro turno. “Estamos felizes com a vitória. Ganhamos de uma grande equipe, trata-se de um clássico importante. Mas estamos ainda no primeiro turno, isto não quer dizer nada, ainda há muito jogo pela frente”, garantiu o treinador que ainda não tem nada ganho.

Valverde também falou sobre a dificuldade imposta pelo Real Madrid na primeira etapa, que não deixou o Barça ter a posse de bola, como é acostumado a jogar. Porém o treinador gostou da melhora da equipe e das chances criadas quando conseguiu ficar com a bola. “Fizeram de tudo para que não conseguíssemos jogar da nossa maneira, tínhamos de jogar em profundidade. Mas depois começamos a controlar a posse de bola e aos poucos foram aparecendo as oportunidades de gol”, destacou o técnico sobre a dificuldade no início.

O técnico do Barça falou sobre a forte postura de marcação do Real Madrid na primeira etapa, que obrigou os culés a saírem jogando através de lançamentos longos, sem dar espaço para os catalães conseguirem impor o seu estilo de jogo. “Colocaram-nos uma pressão mais alta do que estávamos à espera e obrigaram-nos a sair jogando com lançamentos longos. De certa forma, não podíamos fazer o tipo de jogo que estamos acostumados. Criamos muitas oportunidades de gol, mas o jogo estava aberto, não tinha dono. Na segunda parte conseguimos controlá-lo e foi assim que conseguimos a vitória”, analisou Valverde.

O comandante do Barça também falou sobre a expulsão de Carvajal e de como o Real se mostrou no jogo. Valverde afirmou que nunca pode se dar o Real Madrid como morto e, apesar de o Barça ter mais posse de bola, não conseguiu avançar em certos momentos, quando Real ainda conseguia criar bastante perigo. “Nunca demos o Real Madrid como morto. Tínhamos posse de bola, mas não conseguíamos arrancar. Eles criaram mais perigo com 10 do que com 11 jogadores”, afirmou Valverde.

Mais uma vez falando sobre a grande vantagem de 14 pontos sobre o Real e um possível título encaminhado, Valverde novamente descartou qualquer sentimento de que o Campeonato Espanhol já tenha um campeão. O técnico afirmou que sua equipe precisa continuar vencendo seus jogos e resta um turno inteiro pela frente. “Nem pensar, ainda nem terminou o primeiro turno. Temos vantagem sobre os nossos rivais, mas não vamos dormir à sombra disso. Temos que continuar ganhando os nossos jogos”, finalizou o treinador.

O Barcelona agora descansa após a vitória sobre o Real Madrid e só voltará aos gramados em janeiro. A próxima partida dos catalães será no dia 4 de janeiro, numa quinta-feira, às 16h, aonde o Barça irá até Vigo enfrentar o Celta pela primeira partida das oitavas de finais da Copa do Rei.