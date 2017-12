Em jogo com arbitragem polêmica, Villarreal quebra invencibilidade do Valencia no Mestalla

Em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol 2017/2018, o Valencia enfrentou o Villarreal em seus domínios, no Mestalla, neste sábado (23). O Villarreal venceu por 1-0, com gol único de Carlos Bacca.

Com a vitória do submarino amarelo, o atual 6º colocado da competição chegou aos 27 pontos, encurtando a distância para o Sevilla, que é o 5º na tabela com 29 pontos. Já o Valencia, teve a oportunidade de ultrapassar o Atlético de Madrid, mas foi impossibilitado após ser derrotado em casa. A equipe ché assume atualmente a 3ª colocação.

Na primeira etapa, o Valencia começou pressionando o Villarreal, mas era intervencionado pela ótima compactação das linhas defensivas dos visitantes - que dominou as ações defensivas durante o jogo -, e tinha dificuldades de posicionar-se sobre as entrelinhas adversárias. O primeiro lance que ocasionou perigo para a meta visitante foi de Zaza, que recebeu belo passe de Andreas Pereira, limpou Asenjo da jogada e acabou perdendo a passada. Ainda no primeiro tempo, sairia o gol do Villarreal — em rápido contra-ataque, Fornals deu uma assistência magistral para Carlos Bacca, que bateu firme no gol, sem chances para o goleiro Neto.

Durante o segundo tempo, avindo do pênalti não assinalado na primeira etapa em favor do Valencia, o árbitro Daniel Jesús se complicaria ainda mais com os jogadores. Sendo descriterioso nos cartões, perdeu o controle do jogo, causando irritação nos jogadores e consequentemente expulsões pela tensão da partida (Zaza min.60, Trigueros min.83) e a falta de culhão da arbitragem. Nos minutos finais, o Valencia continuou pressionando em busca do empate, mas não conseguiu penetrar a ótima defesa do Villarreal e acabou perdendo a invencibilidade no seu estádio. Fim de jogo: Valencia 0-1 Villarreal.