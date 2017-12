Dominante, Real Madrid termina ano como líder do ranking da Uefa pela quarta vez seguida

Foto: Angel Martínez/Getty Images

O ano de 2017 está se encerrado e o ranking de clubes da Uefa continua com um líder absoluto. Mesmo com uma primeira parte de temporada 2017/18 bem conturbada, o Real Madrid segue sobrando na Europa, seguindo líder do ranking pelo quarto ano seguido. O domínio começou em 2014, ano do título da La Décima.

Se pegarmos apenas o segundo semestre desse ano, os merengues não aparecem entre os primeiros. Porém, com três títulos da Uefa Champions League nas últimas quatro temporadas, a equipe da capital espanhola sobrou, o que acarretou na liderança absoluta com 148 mil pontos, 22 mil a mais que o segundo, o rival Barcelona.

Vale destacar, também, a soberania espanhola no ranking. São três equipes no top 3, com o Atlético de Madrid se juntando aos rivais Real e Barça. Além disso, o Sevilla, que teve muito sucesso por conta dos títulos da Uefa Europa League, ocupa a sétima colocação no ranking, na frente de times como Manchester City, Manchester United, Arsenal, Borussia Dortmund e Chelsea.

Por outro lado, algumas equipes gigantes do futebol europeu não estão nem no top 30 do ranking, como Liverpool, Milan e Internazionale. Estas equipes passaram por momentos bem ruins, mas já estão voltando a estar no topo das suas ligas.

Confira o top 30 do ranking da Uefa ao fim de 2017

1) Real Madrid-ESP - 148.000 pontos

2) Barcelona-ESP - 126.000

3) Bayern-ALE - 125.000

4) Atlético de Madrid-ESP - 122.000

5) Juventus-ITA - 120.000

6) PSG-FRA - 109.000

7) Sevilla-ESP - 108.000

8) Manchester City-ING - 97.000

9) Porto-POR - 85.000

10) Borussia Dortmund-ALE - 85.000

11) Manchester United-ING - 81.000

12) Chelsea-ING - 81.000

13) Arsenal-ING - 81.000

14) Benfica-POR - 80.000

15) Shakhtar Donetsk-UCR - 79.000

16) Napoli-ITA - 76.000

17) Zenit-RUS - 75.000

18) Basel-SUI - 69.000

19) Tottenham-ING - 66.000

20) Bayer Leverkusen-ALE - 66.000

21) Schalke 04-ALE - 62.000

22) Dinamo de Kiev-UCR - 59.000

23) Besiktas-TUR - 57.000

24) Monaco-FRA - 57.000

25) Roma-ITA - 56.000

26) Oympiacos-GRE - 54.000

27) Fiorentina-ITA - 54.000

28) Lyon-FRA - 53.500

29) Ajax-HOL - 53.500

30) Villarreal-ESP - 52.000