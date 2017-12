Sevilla anuncia acerto com técnico Vincenzo Montella, ex-Milan

Foto: Francesco Pecoraro/Getty Images

O Sevilla deixou para anunciar seu novo treinador meio que nas vésperas do ano novo. Nesta quinta-feira (28), o conjunto sevillista anunciou a contratação do técnico Vincenzo Montella para o seu banco de reservas. O italiano, que estava no Milan, assinará contrato até junho de 2019 com os nervionenses. Ele chega para substituir o italiano Eduardo Berizzo.

Esse será o primeiro clube não-italiano treinado pelo ex-atacante, que vestiu a camisa de Roma e Sampdoria, onde foi ídolo. Montella já foi técnico de Catania, Fiorentina, da própria Sampdoria, e, por último, do Milan, todos italianos. Sevilla será a primeira experiência fora do seu país natal, com um peso bem grande nas costas.

A equipe está na quinta colocação no Campeonato Espanhol e classificada para as oitavas da Copa do Rei e da Uefa Champions League, onde enfrentará o Manchester United. Montella chegará na equipe com a responsabilidade de manter o alto nível, com um elenco bem qualificado. A passagem pelo Milan foi de altos e baixos, então a incógnita persiste sobre seu trabalho na equipe espanhola.

Como de costume na filosofia do Sevilla, a equipe anunciou um "princípio de acordo" com o italiano, mesmo que um acordo verbal, por assim dizer. Montella viajará nesta sexta-feira (29) para Milão, onde assinará sua desvinculação da equipe italiana e na mesma noite viajará para Sevilha, para treinar seus novos comandados no sábado (30).